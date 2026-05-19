Reuters: 200 Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν κρυφά στην Κίνα για να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Snapshot Τουλάχιστον 200 Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν μυστικά στην Κίνα για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών και έγγραφα.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε τομείς όπως drones, ηλεκτρονικό πόλεμο, στρατιωτική αεροπορία και θωρακισμένο πεζικό σε εγκαταστάσεις στο Πεκίνο και τη Ναντζίνγκ.

Η συμφωνία εκπαίδευσης απαγόρευε τη δημοσιοποίηση των επισκέψεων και την ενημέρωση τρίτων, αποκαλύπτοντας πιο άμεση εμπλοκή της Κίνας στον πόλεμο στην Ευρώπη.

Κινέζοι στρατιώτες εκπαιδεύονται επίσης στη Ρωσία από το 2024, αλλά η εκπαίδευση Ρώσων στρατιωτικών στην Κίνα αποτελεί νέα εξέλιξη.

Μερικοί από τους Ρώσους στρατιώτες που εκπαιδεύτηκαν στην Κίνα έχουν ήδη συμμετάσχει σε πολεμικές επιχειρήσεις με drones στην Κριμαία και τη Ζαπορίζια. Snapshot powered by AI

Με τη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα να είναι σε εξέλιξη, το Reuters, αποκαλύπτει πως τουλάχιστον 200 Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν κρυφά στην ασιατική χώρα, και στη συνέχεια επέστρεψαν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία,

Το πρακτορείο, επικαλείται τρεις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών και έγγραφα, με τα οποία αποδομεί την «ουδετερότητα» του Πεκίνου στον πόλεμο επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Όπως αναφέρει, μία δίγλωσση ρωσο-κινεζική συμφωνία που υπογράφηκε στο Πεκίνο στις 2 Ιουλίου 2025, περιγράφει μυστικές εκπαιδευτικές συνεδρίες.

Η συμφωνία, ανέφερε ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες θα εκπαιδεύονταν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε τοποθεσίες όπως το Πεκίνο και η ανατολική πόλη Ναντζίνγκ. Οι πηγές ανέφεραν ότι περίπου αυτός ο αριθμός εκπαιδεύτηκε στη συνέχεια στην Κίνα. Η συμφωνία ανέφερε επίσης ότι εκατοντάδες Κινέζοι στρατιώτες θα υποβληθούν σε εκπαίδευση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

Ρώσοι στρατιώτες κάνουν πρόβες για τη στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου AP

Με την εκπαίδευση ρωσικού στρατιωτικού προσωπικού σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, το οποίο στη συνέχεια συμμετέχει στην Ουκρανία, η Κίνα εμπλέκεται πολύ πιο άμεσα στον πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι τώρα, ανέφερε ένας αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών.

Τα υπουργεία Άμυνας της Ρωσίας και της Κίνας δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών μίλησαν υπό τον όρο να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους, προκειμένου να συζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκπαίδευσης που εξέτασε το Reuters, οι Ρώσοι θα εκπαιδεύονταν σε κλάδους όπως τα drones, ο ηλεκτρονικός πόλεμος, η στρατιωτική αεροπορία και το θωρακισμένο πεζικό. Η συμφωνία απαγόρευε οποιαδήποτε κάλυψη των επισκέψεων από τα μέσα ενημέρωσης και στις δύο χώρες και όριζε ότι δεν θα έπρεπε να ενημερωθούν τρίτα μέρη. Επισκέψεις κινεζικών στρατευμάτων στη Ρωσία για εκπαίδευση πραγματοποιούνται τουλάχιστον από το 2024, αλλά η εκπαίδευση ρωσικού προσωπικού στην Κίνα είναι κάτι καινούργιο, ανέφεραν δύο από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Ενώ η Ρωσία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία μάχης στην Ουκρανία, η τεράστια βιομηχανία drones της Κίνας προσφέρει τεχνογνωσία και προηγμένες μεθόδους εκπαίδευσης, όπως προσομοιωτές πτήσης, ανέφεραν.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας δεν έχει εμπλακεί σε μεγάλο πόλεμο εδώ και δεκαετίες, αλλά έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία 20 χρόνια και πλέον ανταγωνίζεται τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ σε ορισμένους τομείς. Σημαντικός αριθμός Ρώσων στρατιωτικών που εκπαιδεύτηκαν στην Κίνα ήταν ανώτεροι στρατιωτικοί εκπαιδευτές σε θέση να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στην ιεραρχία, ανέφεραν οι δύο υπηρεσίες πληροφοριών.

Μέλη της τιμητικής φρουράς του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας (PLA) παρελαύνουν κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής του βασιλιά Φελίπε VI και της βασίλισσας Λετίθια της Ισπανίας στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο της Κίνας, Pool Reuters/ (Maxim Shemetov/2025)

Μία από τις υπηρεσίες ανέφερε ότι είχε επιβεβαιώσει την ταυτότητα μιας χούφτας Ρώσων στρατιωτικών που εκπαιδεύτηκαν στην Κίνα και έκτοτε είχαν εμπλακεί άμεσα σε πολεμικές επιχειρήσεις με drones στις περιοχές της Κριμαίας και της Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Ο βαθμός αυτών των ατόμων κυμαινόταν από κατώτερο λοχία έως αντισυνταγματάρχη, ανέφερε η υπηρεσία. Τα ονόματα των ατόμων αυτών εμφανίζονταν σε ένα ρωσικό στρατιωτικό έγγραφο που είδε το Reuters και στο οποίο αναφέρονταν οι στρατιωτικοί που πήγαιναν στην Κίνα. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη μετέπειτα συμμετοχή των ατόμων αυτών στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ίδια υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι ήταν πολύ πιθανό πολλοί από όσους εκπαιδεύτηκαν στην Κίνα να είχαν μεταβεί στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης