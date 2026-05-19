Οι Ρώσοι ξεκίνησαν ασκήσεις για την προετοιμασία και χρήση πυρηνικών όπλων

Snapshot Η Ρωσία ξεκίνησε ασκήσεις από τις 19 έως τις 21 Μαΐου για την προετοιμασία και χρήση πυρηνικών όπλων με τη συμμετοχή 64.000 στρατιωτικών και σημαντικού εξοπλισμού.

Στις ασκήσεις συμμετέχουν οι Στρατηγικές Δυνάμεις Πυραύλων, ο Βόρειος και ο Ειρηνικός Στόλος, η Διοίκηση Αεροπορίας Μεγάλου Βεληνεκούς και δυνάμεις από τις στρατιωτικές περιφέρειες του Λένινγκραντ και της Κεντρικής Στρατιωτικής Περιφέρειας.

Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν εκτοξεύσεις βαλλιστικών και πυραύλων κρουζ και στοχεύουν στη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, του συντονισμού και της υποστήριξης των πυρηνικών μονάδων.

Εξασκείται επίσης η χρήση πυρηνικών όπλων στο έδαφος της Λευκορωσίας, ενώ παράλληλα διεξάγεται η ετήσια στρατιωτική άσκηση «Spring Storm» με τη συμμετοχή Ουκρανίας και 15 συμμάχων του ΝΑΤΟ στην Εσθονία. Snapshot powered by AI

Σε μια περίοδο που οι ισορροπίες αναδιαμορφώνονται συνεχώς και ενώ αναμένεται σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, το ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό ξεκίνησε ασκήσεις για την προετοιμασία χρήσης πυρηνικών όπλων.

Όπως ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας οι ασκήσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι Στρατηγικές Δυνάμεις Πυραύλων, ο Βόρειος Στόλος και ο Στόλος του Ειρηνικού, η Διοίκηση Αεροπορίας Μεγάλου Βεληνεκούς, καθώς και ορισμένες δυνάμεις από τις Στρατιωτικές Περιφέρειες του Λένινγκραντ και της Κεντρικής Στρατιωτικής Περιφέρειας θα πραγματοποιηθούν από τις 19 έως τις 21 Μαΐου.

«Κατά τη διάρκεια των πρακτικών επιχειρήσεων των στρατευμάτων, σχεδιάζονται μέτρα για την προετοιμασία ορισμένων μονάδων και σχηματισμών πυρηνικών δυνάμεων για ετοιμότητα αποστολής και την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης, καθώς και για την πραγματοποίηση εκτοξεύσεων βαλλιστικών και πυραύλων κρουζ σε πεδία δοκιμών», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Οι ασκήσεις στοχεύουν στη βελτίωση της απόδοσης του διοικητικού και επιχειρησιακού προσωπικού, στη δοκιμή του επιπέδου εκπαίδευσης των στρατευμάτων και στη βελτίωση της διοίκησης και του ελέγχου, του συντονισμού και της ολοκληρωμένης υποστήριξης. Θα εξασκηθούν επίσης στην αλληλεπίδραση και τη χρήση πυρηνικών όπλων που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος της Λευκορωσίας.

Συνολικά, στις ασκήσεις θα συμμετάσχουν 64.000 στρατιωτικοί, πάνω από 200 εκτοξευτές πυραύλων, περισσότερα από 140 αεροσκάφη, 73 πλοία επιφανείας και 13 υποβρύχια.

Προηγουμένως είχε αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη ετήσια στρατιωτική άσκηση, «Spring Storm», με τη συμμετοχή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, είχε ξεκινήσει στην Εσθονία. Συμμετέχουν στρατεύματα από 15 συμμάχους του ΝΑΤΟ και την Ουκρανία.

⚡️ Russia begins nuclear drills



Russia’s Defense Ministry announced a two-day exercise on the preparation and use of nuclear forces from May 19 to May 21.



More than 64,000 troops and around 8,000 pieces of equipment will take part, including Strategic Missile Forces, as well as… https://t.co/bMrEy3m98Y pic.twitter.com/EyLPqIwp6c — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2026

