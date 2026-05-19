Euroleague Final Four 2026: «Δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας- Όλος ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ

Ενόψει της διεξαγωγής των αγώνων του Final Four της Euroleague, που θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 24 Μαΐου 2026 στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. «TELECOM CENTER ATHENS», η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των φιλάθλων αλλά και η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας «η προστασία των φιλάθλων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα». Για αυτό το λόγο τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να είναι δρακόντεια και θα περιλαμβάνουν αυξημένη αστυνομική παρουσία ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του σταδίου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ο.Α.Κ.Α. και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Τονίζεται πως οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί προκειμένου να διασφαλιστεί πως εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν θα εισέλθουν επικίνδυνα ή απαγορευμένα αντικείμενα.

Παράλληλα, οι φίλαθλοι καλούνται να να προσέρχονται έγκαιρα στις εγκαταστάσεις, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αστυνομικών και των αρμόδιων Αρχών και να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες και θα αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και προβλεπόμενες διαδρομές προσέγγισης και αποχώρησης των φιλάθλων.