Παναθηναϊκός: Μήνυμα… αντεπίθεσης από Γιαννακόπουλο – «Πάμε τώρα και για το πρωτάθλημα»

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε ότι το γνωστό τραπεζάκι στο Σούνιο θα γεμίσει και με το τρόπαιο του πρωταθλήματος.

Με αυτό τον τρόπο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε μήνυμα αντεπίθεσης ενόψει του φινάλε της σεζόν, όπου φυσικά ο ξεκάθαρος στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κατάκτηση του τίτλου στην GBL, κάνοντας το νταμπλ στην Ελλάδα.

Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Την Ευρωλίγκα δεν θα τη βάλουμε τελικά εδώ. Ευτυχώς η ΕΟΚ το κύπελλο Ελλάδας το φτιάχνει μεγάλο και πιάνει πολύ χώρο και πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Θα το αλλάξω το τραπέζι, πάω να βάλω ένα από αυτά τα μοναστηριακά τα μεγάλα».