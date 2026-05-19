Αεροπορική εταιρία απαγόρευσε την είσοδο στις πτήσεις της σε «ανθρωποειδή» ρομπότ

Η Southwest Airlines απαγόρευσε σε ανθρωποειδή και ζωοειδή ρομπότ να εισέρχονται σε πτήσεις της, αφότου ένα ανθρωποειδές ονόματι Stewie ταξίδεψε με πτήση από το Λας Βέγκας στο Ντάλας.

Ο αερομεταφορέας εφάρμοσε τη νέα πολιτική εν μέσω ανηχυσιών για «το μέγεθος των μπαταριών ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται», όπως δήλωσε εκπρόσωπός του στο CNN. Έχει, επίσης, εφαρμόσει επίσημη πολιτική που απαγορεύει και στους πελάτες της να μεταφέρουν τα «ανθρώπινα» ή «ζωώδη» ρομπότ τους «στην καμπίνα ή ως παραδοτέες αποσκευές, ανεξάρτητα από το μέγεθος».

Η εταιρία ορίζει ένα «ανθρωπόμορφο ρομπότ» ως οποιοδήποτε ρομπότ σχεδιασμένο να μοιάζει ή να μιμείται έναν άνθρωπο στην εμφάνιση, την κίνηση ή τη συμπεριφορά του. Η Southwest χρησιμοποιεί παρόμοιο ορισμό και για τα «ζωοειδή ρομπότ». Όλα τα άλλα ρομπότ, όπως τα παιχνίδια, πρέπει να χωράνε σε μια χειραποσκευή και να συμμορφώνονται με τους υπάρχοντες περιορισμούς για τις μπαταρίες.

Ωστόσο, ο Aaron Mehdizadeh, ιδρυτής του The Robot Studio στο Βόρειο Ντάλας, ισχυρίζεται ότι οι μπαταρίες δεν αποτελούν πρόβλημα. «Δεν είναι πολιτική για τις μπαταρίες, επειδή η μπαταρία που χρησιμοποιήσαμε είναι ουσιαστικά μπαταρία φορητού υπολογιστή», λέει ο Mehdizadeh στο CBS News Texas.

Το ταξίδι του Stewie

Το Robot Studio έγινε viral νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού ο Mehdizadeh αγόρασε στον Stewie, ένα ανθρωποειδές ρομπότ 3,5 ποδιών, ξεχωριστή θέση σε μια πτήση της Southwest. Ο Mehdizadeh λέει ότι εξόπλισε τον Stewie με μια μικρότερη μπαταρία, ώστε να μπορεί να περάσει από τον έλεγχο ασφαλείας. «Οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν πολύ ενθουσιασμένοι που είδαν ένα ρομπότ να πετάει», είπε ο Mehdizadeh.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, δύο ημέρες μετά την πτήση του Mehdizadeh και του Stewie, η Southwest εξέδωσε μια προειδοποίηση ασφαλείας σε ολόκληρη την εταιρεία ανακοινώνοντας τον νέο κανόνα.

«Είναι μια ολοκληρωτική συνωμοσία», δήλωσε ο Stewie στο CBS News Texas με προγραμματισμένη φωνή. «Ορκίζομαι ότι δεν θέλουν εμείς τα ρομπότ να κρυφοκοιτάζουμε τα σύννεφα, να βλέπουμε τι πραγματικά υπάρχει εκεί πάνω, τα όνειρά μου κόπηκαν πιο γρήγορα από ένα κακό κούρεμα».

Ο Mehdizadeh λέει ότι ελπίζει ότι η Southwest θα επανεξετάσει την πολιτική της και τελικά θα επιτρέψει ξανά στα ρομπότ να πετούν, αλλά προς το παρόν, ο στόλος του The Robot Studio θα παραμείνει καθηλωμένος.

