Στο πιο «αυτόματο» πρατήριο καυσίμων στον κόσμο δουλεύουν μόνο ρομπότ

Του Γιάννη Σκουφή

Σε πιλοτικό στάδιο βρίσκεται ένα από τα πιο φουτουριστικά πρατήρια καυσίμων παγκοσμίως, το οποίο λειτουργεί στο Yekaterinburg και φέρει τα λογότυπα της OilLab by RCC. Το ιδιαίτερο στοιχείο του δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός ή οι παροχές του, αλλά το γεγονός ότι ο ανεφοδιασμός γίνεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο οδηγός απλώς σταθμεύει το αυτοκίνητο στη σωστή θέση, ακολουθώντας τις ενδείξεις στο έδαφος, και πληρώνει το καύσιμο. Από εκεί και πέρα, ένα ρομποτικό σύστημα αναλαμβάνει τα πάντα.

Μέσω αισθητήρων, ελέγχει αν μπορεί να προσεγγίσει με ασφάλεια το αυτοκίνητο και στη συνέχεια ξεβιδώνει την τάπα του ρεζερβουάρ. Αμέσως μετά, τοποθετεί τη μάνικα και γεμίζει το ρεζερβουάρ, πριν επαναφέρει τα πάντα στην αρχική τους θέση.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς να χύνεται έξω σταγόνα καυσίμου, κάτι που περιορίζει τον κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Το σύστημα μάλιστα γεμίζει το ρεζερβουάρ μέχρι το επίπεδο που θεωρεί ασφαλές, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα επιλογής ποσότητας στον οδηγό.

Το πρατήριο διαθέτει επίσης φορτιστές υψηλής ισχύος για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και χώρους εστίασης και ξεκούρασης που λειτουργούν όλο το 24ωρο, ως ένας ολοκληρωμένος σταθμός εξυπηρέτησης.

Παρά την εντυπωσιακή τεχνολογία, υπάρχουν ακόμη περιορισμοί. Η διαδικασία είναι πιο αργή σε σχέση με έναν συμβατικό ανεφοδιασμό, ενώ το σύστημα λειτουργεί μόνο σε αυτοκίνητα με την τάπα καυσίμου στη δεξιά πλευρά.

Παρά ταύτα, το συγκεκριμένο project αποτυπώνει μια ευρύτερη τάση αυτοματοποίησης που επεκτείνεται σε όλο και περισσότερους τομείς. Αν η τεχνολογία αποδειχθεί βιώσιμη, δεν αποκλείεται να δούμε παρόμοιες λύσεις και σε άλλες αγορές τα επόμενα χρόνια.

