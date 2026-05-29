Καιρός Αγίου Πνεύματος: Πού αναμένονται βροχές το τριήμερο - Ξεπερνά τους 30℃ ο υδράργυρος

Με γενικά αίθριο καιρό και υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως την Κυριακή 31/05 και τη Δευτέρα 01/06 με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους τους 30℃ στην κεντρική Μακεδονία και Θράκη, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και στα Δωδεκάνησα.

Περιορισμένη αστάθεια, με βροχές κατά τόπους, αναμένεται στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι αναμένονται ασθενείς 2-3 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάσουν έως τα 4 μποφόρ. Το Σάββατο 30/05 θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενώ από την Κυριακή 31/05 θα στραφούν σε νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.

Τέλος, στους 20-21℃ αναμένεται η θερμοκρασία της θάλασσας στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα κυμανθεί στους 21-22℃. Οι θερμοκρασίες αυτές βρίσκονται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδο ή είναι λίγο υψηλότερες, με εξαίρεση τον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο και τη θαλάσσια περιοχή από τον Σαρωνικό έως τις Βόρειες Κυκλάδες όπου η θερμοκρασία της θάλασσας είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

Σκηνικό έντονης και παρατεταμένης ζέστης διαμορφώνεται πάνω από την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα που δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα.

Ο χάρτης του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF αποτυπώνει τη σαρωτική επέκταση πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας, δημιουργώντας συνθήκες ισχυρού θερμικού επεισοδίου.

Έρχονται 40άρια

Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις εμφανίζονται εξαιρετικά υψηλές, γεγονός που μεταφράζεται σε τιμές πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Η πιο επιβαρυμένη ζώνη φαίνεται να εκτείνεται από τη νότια Βαλκανική έως και την Ελλάδα, όπου το θερμό κύμα αναμένεται να κορυφωθεί με θερμοκρασίες που τοπικά μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, η δυτική Ευρώπη παραμένει σε πιο ψυχρές ατμοσφαιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ισχυρό «τείχος» θερμοκρασιακής αντίθεσης πάνω από την ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτό το μοτίβο ευνοεί τη μεταφορά καυτών αερίων μαζών προς την ανατολική Μεσόγειο και ενισχύει τη διάρκεια του φαινομένου.

ΕΜΥ: Ο καιρός αύριο, Σάββατο (30/5)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 28 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελλοπόνησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στην κεντρική Στερεά και την κεντρική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησία Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός Κυριακή και Δευτέρα σύμφωνα με την ΕΜΥ

Κυριακή 31 Μαΐου (Πεντηκοστή)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα 1 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

