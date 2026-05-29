Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στην Ηλεία από τις ισχυρές καταιγίδες - Βίντεο

Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν το μεσημέρι της Παρασκευής (29/5) τα ορεινά της Αχαΐας και της Ηλείας, με αποτέλεσμα να φουσκώσει και να υπερχειλίσει ο ποταμός Πηνειός.

Δείτε βίντεο από την υπερχείλιση του ποταμού:

Από το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, ενώ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται γενικά καλό, με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν κατά τόπους τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική – κεντρική Πελοπόννησο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 25 με 29 βαθμούς.

Την Κυριακή της Πεντηκοστής ο καιρός θα παραμείνει καλός στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Μακεδονίας θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγους όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Τρίτη, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στα ίδια επίπεδα και χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Διαβάστε επίσης