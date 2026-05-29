Καιρός: Με λίγες τοπικές μπόρες η Παρασκευή – 30άρια το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

  • Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, βόρειου Αιγαίου, ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις.
  • Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα κυμανθεί από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.
  • Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.
  • Η θερμοκρασία το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα παραμείνει σταθερή ή με μικρές διακυμάνσεις, αγγίζοντας κατά τόπους τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 29 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές νεφώσεις έως και τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στον Θερμαϊκό νότιοι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 και τοπικά έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά και στη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ το μεσημέρι - απόγευμα σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι από το πρωί στις Κυκλάδες και από το μεσημέρι στην Κρήτη σε βορείων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή όμβρους.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα όμβρων στα γύρω ορεινά.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα οπότε στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-05-2026 ( ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ )

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία θα φτάσει κατά τόπους τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-06-2026 ( ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ )

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη βόρεια βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

