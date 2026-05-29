Real View: Έπεσε αυλαία για την εκπομπή του OPEN – Τι είπαν οι παρουσιάστριες;

Τίτλοι τέλους έπεσαν στην εκπομπή «Real View» του OPEN, το μεσημέρι της Παρασκευής. Η Σοφία Μουτίδου, η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη, είπαν αντίο στο κοινό και δεν έλειψαν τα καρφιά και οι σπόντες.

Η Δάφνη Καραβοκύρη ξεκίνησε με τα δικά της λόγια και θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που τη στήριξε. Μάλιστα, ζήτησε συγγνώμη αν στεναχώρησε κάποιους. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η Έλενα Χριστοπούλου: «Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν εκεί, ο παλμός έξω είναι τελείως διαφορετικός από τα νούμερα».

Η Σοφία Μουτίδου συνέχισε: «Εγώ δεν πέρασα καλά, παιδιά! Ανακουφίζομαι που τελειώνει. Ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, πάνω από τις δυνάμεις μου. Ζορίστηκα πολύ εδώ, ήταν ένα δύσκολο εξάμηνο».

Η Ελίνα Παπίλα πρόσθεσε: «Είχε αληθινή επικοινωνία η εκπομπή. Καλό καλοκαίρι με αγάπη. Να ευχαριστήσω τον Θέμη Μάλλη, το OPEN και τον Νίκο Κοκλώνη».