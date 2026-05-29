Βόλος: Δέντρο έπεσε μπροστά σε λύκειο «κόβωντας» τον δρόμο στη μέση

Δυνατοί άνεμοι πνέουν από το πρωί στον Βόλο, οι οποίοι έχουν προκαλέσει πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί κλήσεις για τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις πτώσης δέντρων και μάλιστα κάποια από αυτά έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, όπως στην συμβολή των οδών Κασσαβέτη με Ανθ. Γαζή, στις 2:30 την νύχτα.

Στον Κραυσίδωνα ένα μεγάλο δέντρο κατέρρευσε μπροστά από το 6ο Λύκειο, με αποτέλεσμα να κόψει τον δρόμο στην μέση και να διακοπεί η κυκλοφορία.

