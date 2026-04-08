Πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη: Δύο παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά

Πτώσεις δέντρων και αντικειμένων καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, λόγω ανέμων που πνέουν στην πόλη.

Σύμφωνα με το voria.gr, ένα δέντρο ξεριζώθηκε από τη δενδροδόχο και έπεσε στην πλατεία Δικαστηρίων, πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έπαιζαν εκείνη την ώρα δύο παιδιά τα οποία φέρεται να τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά, με εκδορές.

Οι γονείς αρνήθηκαν την παραλαβή των ανηλίκων από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω της ελαφρότητας των τραυμάτων.

Στο σημείο έχει σπεύσει συνεργαζόμενο συνεργείο του δήμου Θεσσαλονίκης για την κοπή και απομάκρυνση του δέντρου.

Ένα ακόμη δέντρο έπεσε και στην περιοχή του ΑΧΕΠΑ, μπροστά από το κέντρο αιμοδοσίας, επί της οδού Κυριάκου Μάτση, το οποιο και καταπλάκωσε αυτοκίνητο, δίχως να αναφερθεί τραυματισμός.

