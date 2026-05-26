Ινδία: Ελέφαντες ποδοπάτησαν και σκότωσαν γυναίκα μπροστά στο παιδί της σε σαφάρι

Έπειτα από αυτό το τρομακτικό περιστατικό, οι τοπικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση, προτρέποντας τους τουρίστες που επισκέπτονται καταφύγια ζώων να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων από τους ελέφαντες

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μια γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της αφού συνθλίφθηκε από δύο ελέφαντες, σε έναν δημοφιλή προορισμό σαφάρι στην Ινδία.

Όλα έγιναν στις 18 Μαΐου στο σαφάρι Dubare Elephant Camp στο Τσενάι της Ινδίας, όπου βρισκόταν η 33χρονη γυναίκα μαζί με τον σύζυγό της και το παιδί της. Η 33χρονη παρακολουθούσε τα ζώα από κοντινή απόσταση, όταν ξαφνικά δύο ελέφαντες άρχισαν να παλεύουν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να ποδοπατηθεί.

Ενώ ο σύζυγός της και το παιδί της κατάφεραν να ξεφύγουν, η ίδια δεν στάθηκε τόσο τυχερή. Κοιτώντας τρομοκρατημένοι οι επισκέπτες του σαφάρι, προσπάθησαν να σώσουν την άτυχη γυναίκα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της, καθώς ποδοπατήθηκε από έναν ελέφαντα βάρους 4 τόνων.

Δείτε βίντεο (Προσοχή, σκληρές εικόνες):

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι δύο ελέφαντες ονομάζονται Kanchan και Marthanda και είναι εκπαιδευμένοι.

Ο Marthanda, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα κατά τη διάρκεια του καβγά, πέθανε την επόμενη μέρα.

Έπειτα από αυτό το τρομακτικό περιστατικό, οι τοπικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση, προτρέποντας τους τουρίστες που επισκέπτονται καταφύγια ζώων να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων από τους ελέφαντες. Παράλληλα, οι αρχές θα απαγορεύσουν στους τουρίστες να ταΐζουν τα ζώα ή να ποζάρουν για κοντινές φωτογραφίες μαζί τους.

Δημόσια κατακραυγή για τα δικαιώματα των ζώων

Ο τραγικός θάνατος της γυναίκας προκάλεσε οργή στους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ελέφαντες δεν πρέπει να κρατούνται σε αιχμαλωσία, καθώς μπορεί να αποβεί επικίνδυνο τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ανθρώπους που τα επισκέπτονται.

Σε δήλωσή της, η φιλανθρωπική οργάνωση για τα ζώα PETA χαρακτήρισε το περιστατικό ως μια «απαίσια υπενθύμιση του πόσο αγχωμένα είναι τα ζώα σε αιχμαλωσία, καθώς αντιμετωπίζονται ως τουριστικό αξιοθέατο».

«Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο, όπου ζώα που διαμένουν παγιδευμένα σε τουριστικές επιχειρήσεις έχουν τραυματίσει και σκοτώσει ανθρώπους, όταν οι χειριστές τους τα ανάγκασαν να βρεθούν σε αφύσικες, υψηλού στρες καταστάσεις».

Η οργάνωση, επίσης, προέτρεψε τους τουρίστες να μην επισκέπτονται τέτοιου είδους σαφάρι, τονίζοντας ότι «αν πληρώνετε για να έρχεστε σε στενή επαφή με άγρια ζώα, όχι μόνο τροφοδοτείτε επιχειρήσεις που βασίζονται στην κακοποίηση και την εκμετάλλευση ζώων που δεν συναινέσαν ποτέ σε τίποτα από όλα αυτά — αλλά θέτετε επίσης τη δική σας ζωή σε κίνδυνο. Τα ζώα δεν είναι ταξί, τρόπαια ή αντικείμενα για παραστάσεις».

