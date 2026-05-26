Ανεξήγητη απώλεια βάρους και μειωμένη όρεξη; Οι διατροφικές λύσεις που κάνουν τη διαφορά

O μπαμπάς που διανύει αισίως τα 70 του και, ενώ παλαιότερα έτρωγε κανονικά, πλέον δεν έχει πολλή όρεξη και συχνά δεν ολοκληρώνει το γεύμα του, η θεία που έχει διαγνωστεί με καρκίνο και χάνει βάρος χωρίς να το θέλει ή ο ξάδερφος που νιώθει ευάλωτος κατά την ανάρρωσή του μετά από χειρουργείο. Οι περισσότερες οικογένειες έχουν έναν αγαπημένο άνθρωπο στο περιβάλλον τους με παρόμοια σημάδια και συχνά αποδίδουν αυτές τις αλλαγές στην ηλικία, την κόπωση ή μια δύσκολη περίοδο. Ωστόσο, πίσω από αυτά τα σημάδια μπορεί να κρύβεται η δυσθρεψία, μια κατάσταση που επηρεάζει όχι μόνο το σωματικό βάρος αλλά και τη δύναμη, την ενέργεια και συνολικά την ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου.

Τι είναι η δυσθρεψία

Η δυσθρεψία (ή υποθρεψία) εμφανίζεται όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά είτε λόγω μειωμένης πρόσληψης τροφής είτε επειδή το σώμα δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει αποτελεσματικά. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια σωματικού βάρους και μυϊκής μάζας, καθώς και μειωμένη φυσική και πνευματική λειτουργία. Σε περίπτωση που η δυσθρεψία σχετίζεται με κάποια ασθένεια, όπως ο καρκίνος, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την πορεία της θεραπείας, όσο και τη συνολική έκβαση της υγείας του ατόμου.

Τα ηλικιωμένα άτομα και οι ογκολογικοί ασθενείς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης δυσθρεψίας. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, περίπου 1 στους 3 Έλληνες και Ελληνίδες άνω των 65 ετών βρίσκεται σε κίνδυνο δυσθρεψίας [1], ενώ σχεδόν 4 στους 10 ογκολογικοί ασθενείς [2] εμφανίζουν κίνδυνο δυσθρεψίας ήδη κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.

Τα πρώτα σημάδια δυσθρεψίας είναι συχνά άμεσα αντιληπτά: Αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και μειωμένη όρεξη, απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας καθώς και (ιδίως σε ογκολογικούς ασθενείς) συμπτώματα όπως ναυτία, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, αλλαγές στη γεύση και έντονο αίσθημα κόπωσης μπορούν να λειτουργήσουν ως προειδοποιητικά «καμπανάκια».

Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τα συμπτώματα

Πολύ συχνά, οι πρώτοι που θα αντιληφθούν ότι κάτι αλλάζει σε αυτά τα άτομα είναι τα μέλη της οι φροντιστές τους, μέλη της οικογένειας ή επαγγελματίες υγείας. Ένα άτομο που τρώει λιγότερο, κουράζεται πιο εύκολα ή χάνει βάρος χωρίς προφανή αιτία ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο δυσθρεψίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι σημαντικό να αναζητείται έγκαιρα διατροφική υποστήριξη από επαγγελματία υγείας.

Η έγκαιρη αναγνώριση των ενδείξεων της δυσθρεψίας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της ποιότητας ζωής. Για το λόγο αυτό, η καμπάνια «Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία» του Fortimel της Nutricia στοχεύει στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη δυσθρεψία, τις αιτίες και τις επιπτώσεις αυτής. Παράλληλα, ενθαρρύνει τόσο τα ίδια τα άτομα, όσο και τους φροντιστές τους, όταν παρατηρούν τα πρώτα σημάδια, να απευθυνθούν στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση της κατάστασης.

Σ αυτό το πλαίσιο, η καθοδήγηση ενός επαγγελματία υγείας είναι απαραίτητη, ενώ η ισορροπημένη διατροφή με επαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών είναι σημαντική. Όταν η συνήθης διατροφή δεν επαρκεί για την κάλυψη τις ανάγκες του οργανισμού, τα σκευάσματα ειδικής διατροφής μπορούν να συμβάλουν στη διατροφική διαχείριση της δυσθρεψίας ενισχύοντας την πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας.

Τι είναι τα σκευάσματα ειδικής διατροφής και πώς συμβάλλουν στη διαχείριση της δυσθρεψίας

Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών όπως η πρωτεΐνη. Διατίθενται συνήθως σε μορφή ροφήματος, κρέμας ή σκόνης ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν ευκολότερα στις εξατομικευμένες διατροφικές συνήθειες του κάθε ατόμου. [3]

Επιστημονικά δεδομένα φαίνεται να αναδεικνύουν πως η χρήση των ειδικών θρεπτικών σκευασμάτων έχει συσχετιστεί με οφέλη στη διατροφική κατάσταση ατόμων με δυσθρεψία, όπως η υποστήριξη του σωματικού βάρους και της μυϊκής μάζας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας, ιδίως σε ηλικιωμένα άτομα[4]. Επιπλέον, σε ογκολογικούς ασθενείς, μελέτες δείχνουν ότι η κατάλληλη διατροφική υποστήριξη μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση του σωματικού βάρους και να υποστηρίξει τη συνολική αντοχή του οργανισμού κατά τη διάρκεια της θεραπείας. [5]

Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής της σειράς Fortimel της Nutricia, που χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, έχουν σχεδιαστεί για τη διατροφική διαχείριση της δυσθρεψίας και τη συμβολή στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας που σχετίζεται με ασθένεια. Η σειρά περιλαμβάνει διαφορετικές επιλογές προσαρμοσμένες στις διατροφικές ανάγκες ατόμων με δυσθρεψία ή ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο εμφάνισης της.

Το Fortimel Forticare Sensations 2,4kcal είναι ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με ογκολογική νόσο. Διατίθεται σε μικρό όγκο (125 ml) και περιέχει ωμέγα‑3 λιπαρά οξέα και βιταμίνη D. Προσφέρεται σε γεύσεις δροσιστικό μάνγκο-ροδάκινο και δροσιστικό βατόμουρο. Παράλληλα, είναι υπερπρωτεϊνικό, παρέχοντας 18 g πρωτεΐνης ανά φιάλη, και υπερθερμιδικό τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, με 306 kcal ανά φιάλη.

Το Fortimel Protein 1,5kcal είναι υπερπρωτεϊνικό (18g πρωτεΐνης/μπουκάλι) και υπερθερμιδικό (300kcal/μπουκάλι) τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε μορφή ροφήματος, και διατίθεται σε 3 γεύσεις (βανίλια, σοκολάτα, φράουλα).

Το Fortimel Creme Protein 1,6kcal είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε μορφή κρέμας, σε γεύσεις βανίλια, σοκολάτα και μπανάνα, επίσης υπερπρωτεϊνικό (12g πρωτεΐνης/κύπελλο) και υπερθερμιδικό (200kcal/κύπελλο).

Τελικά, ίσως εκεί να βρίσκεται η πιο ουσιαστική φροντίδα: Όχι στις μεγάλες κινήσεις, αλλά στην προσοχή που δίνουμε στις αλλαγές που παρατηρούμε στον εαυτό μας ή στα αγαπημένα μας ηλικιωμένα πρόσωπα. Μέσα από το μήνυμα «Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία», αναδεικνύεται η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των ενδείξεων δυσθρεψίας, η οποία μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο των ίδιων των ατόμων όσο και των φροντιστών τους.

*Τα Fortimel της Nutricia είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) που σχετίζεται με ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματίας υγείας

Το Fortimel Forticare Sensations 2.4kcal/ml είναι Τρόφιμο για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς για τη Διαιτητική Διαχείριση ασθενών με Δυσθρεψία (Υποθρεψία) ή υπό Διατροφικό Ρίσκο εμφάνισης αυτής λόγω ασθένειας όπως καρκίνος, χρόνια καταβολική νόσος ή καχεξία. Χορηγείται υπό την επίβλεψη Επαγγελματία Υγείας.

