Γιατί να μην πετάτε την φλούδα από το αβοκάντο

Φλούδα αβοκάντο: Οφέλη, χρήσεις και συμβουλές ασφαλείας.

Η φλούδα του αβοκάντο συνήθως πετιέται, αλλά περιέχει φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές φυτικές ενώσεις, που μπορεί να έχουν κάποιες πρακτικές χρήσεις.

Ωστόσο, είναι σκληρή, πικρή και πολύ λιγότερο μελετημένη από τη σάρκα του αβοκάντο, επομένως δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως… υπερτροφή που πρέπει να καταναλώνεται.

Για τους περισσότερους, το πιο υγιεινό και εύκολο μέρος του αβοκάντο εξακολουθεί να είναι η σάρκα. Η φλούδα μπορεί να είναι χρήσιμη σε μικρές ποσότητες, αλλά κυρίως ως προαιρετικός τρόπος μείωσης των αποβλήτων.

Τι υπάρχει στη φλούδα του αβοκάντο;

Η φλούδα του αβοκάντο περιέχει φυτικές ενώσεις όπως φαινόλες, φλαβονοειδή και τανίνες. Αυτές οι ενώσεις έχουν αντιοξειδωτική δράση, που σημαίνει ότι μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Περιέχει επίσης φυτικές ίνες και μικρές ποσότητες μετάλλων. Αλλά επειδή η φλούδα είναι τραχιά και πικρή, οι περισσότεροι δεν θέλουν να την φάνε ωμή.

Πιθανά οφέλη της φλούδας του αβοκάντο

Το κύριο ενδιαφέρον για τη φλούδα του αβοκάντο είναι το αντιοξειδωτικό της δυναμικό. Μικρές έρευνες υποδεικνύουν ότι τα εκχυλίσματα φλούδας αβοκάντο μπορεί να έχουν αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες, γι' αυτό και μελετώνται για πιθανές χρήσεις σε τρόφιμα, συμπληρώματα και καλλυντικά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατανάλωση φλούδας αβοκάντο έχει αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία των ανθρώπων. Προς το παρόν τα ερευνητικά στοιχεία είναι πολλά υποσχόμενα αλλά περιορισμένα.

Η φλούδα του αβοκάντο μπορεί επίσης να προσθέσει μια μικρή ποσότητα φυτικών ινών εάν αποξηρανθεί και χρησιμοποιηθεί ως σκόνη, αλλά υπάρχουν ευκολότερες πηγές φυτικών ινών, όπως λαχανικά, φρούτα, βρώμη, φασόλια, ξηροί καρποί και σπόροι.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη φλούδα του αβοκάντο

Αν θέλετε να δοκιμάσετε τη φλούδα του αβοκάντο, αποφύγετε να την τρώτε ωμή. Πιο πρακτικές επιλογές είναι:

  • Βράσιμο της πλυμένης φλούδας για να φτιάξετε ένα ήπιο τσάι
  • Ξήρανση και άλεση σε σκόνη για μικρή χρήση σε smoothies ή ντρέσινγκ
  • Χρήση σε κομπόστ για μείωση της σπατάλης τροφίμων
  • Επιλέξτε προϊόντα περιποίησης δέρματος που περιέχουν επεξεργασμένο εκχύλισμα αβοκάντο

Ξεκινήστε με μια μικρή ποσότητα εάν το χρησιμοποιείτε σε τρόφιμα, επειδή η γεύση και οι φυτικές ίνες μπορεί να μην ταιριάζουν σε όλους.

Συμβουλές ασφαλείας

  1. Πλύνετε καλά το αβοκάντο πριν το κόψετε. Βρωμιά, βακτήρια ή υπολείμματα φυτοφαρμάκων μπορεί να παραμείνουν στο εξωτερικό και να μεταφερθούν στη σάρκα όταν κοπεί.
  2. Πετάξτε τη φλούδα αν το αβοκάντο είναι μουχλιασμένο, σάπιο, κατεστραμμένο ή μυρίζει ασυνήθιστα.
  3. Άτομα με αλλεργία στο αβοκάντο, σύνδρομο λατέξ ή ευαίσθητο δέρμα θα πρέπει να αποφεύγουν να πειραματίζονται με τη φλούδα του αβοκάντο.
  4. Επίσης, η φλούδα του αβοκάντο δεν είναι το ίδιο με το κουκούτσι. Το κουκούτσι δεν είναι καθιερωμένο ως ασφαλές για κατανάλωση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Μπορεί η φλούδα του αβοκάντο να βοηθήσει το δέρμα;

Η σάρκα και το έλαιο του αβοκάντο είναι πιο χρήσιμα για την ενυδάτωση του δέρματος, επειδή περιέχουν λίπη και βιταμίνη Ε. Η φλούδα του αβοκάντο μελετάται κυρίως για αντιοξειδωτικές ενώσεις σε μορφή εκχυλίσματος.

Οι σπιτικές θεραπείες με φλούδα αβοκάντο μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα, επομένως δεν πρέπει να αντικαθιστούν τα αντηλιακά, τις ενυδατικές κρέμες ή τη θεραπεία για δερματικές παθήσεις.

Συμπέρασμα

Η φλούδα του αβοκάντο μπορεί να περιέχει χρήσιμες φυτικές ενώσεις και να χρησιμοποιηθεί ως τσάι, σκόνη, κομπόστ ή ως καλλυντικό συστατικό. Αλλά τα οφέλη της εξακολουθούν να είναι περιορισμένα και δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται.

Για την καθημερινή υγεία, η σάρκα του αβοκάντο παραμένει η καλύτερη επιλογή. Εάν χρησιμοποιείτε τη φλούδα, φροντίστε να την χρησιμοποιείτε περιστασιακά, να την πλένετε προσεκτικά και να την χρησιμοποιείτε με ασφάλεια.

