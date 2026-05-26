Τράπεζα Πειραιώς: Οδηγίες για τις συναλλαγές στα ΑΤΜ - Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Όταν χρησιμοποιείς το ATM είναι σημαντικό να λαμβάνεις βασικά μέτρα προστασίας, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος απάτης ή μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών Παρακάτω θα βρεις χρήσιμες οδηγίες για να πραγματοποιείς με ασφάλεια τις συναλλαγές σου.

Πριν τη συναλλαγή στο ΑΤΜ

Δες αν υπάρχουν πρόσθετα εξαρτήματα ή αλλοιώσεις στην υποδοχή της κάρτας.

Αν παρατηρήσεις οτιδήποτε ασυνήθιστο, απόφυγε τη χρήση του και ενημέρωσε άμεσα την Τράπεζα.

Προστασία PIN και κάρτας

Κάλυψε το πληκτρολόγιο όταν εισάγεις το ΡΙΝ σου.

Απόφυγε εύκολους κωδικούς, όπως ημερομηνίες γέννησης ή αριθμούς τηλεφώνου.

Μην αποθηκεύεις ή σημειώνεις το ΡΙΝ σου στο κινητό ή αλλού.

Μετά τη συναλλαγή στο ΑΤΜ

Μην αφήνεις την απόδειξη συναλλαγής ή άλλα έγγραφα που μπορεί να περιέχουν προσωπικές σου πληροφορίες.

Έλεγξε τακτικά τις κινήσεις του λογαριασμού και της κάρτας σου και ανέφερε άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή.

Η Τράπεζα δεν θα σου ζητήσει ποτέ τηλεφωνικά ή μέσω email, το PIN της κάρτας σου, τους προσωπικούς κωδικούς e-banking, ή τους κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγών (OTP).

Μέσω του Piraeus e-banking ή του Piraeus app μπορείς εύκολα να: