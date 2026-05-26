Τράπεζα Πειραιώς: Οδηγίες για τις συναλλαγές στα ΑΤΜ - Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές
Με τις απάτες ολοένα να αυξάνονται, η Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες ασφαλών συναλλαγών
Όταν χρησιμοποιείς το ATM είναι σημαντικό να λαμβάνεις βασικά μέτρα προστασίας, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος απάτης ή μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών Παρακάτω θα βρεις χρήσιμες οδηγίες για να πραγματοποιείς με ασφάλεια τις συναλλαγές σου.
Πριν τη συναλλαγή στο ΑΤΜ
- Δες αν υπάρχουν πρόσθετα εξαρτήματα ή αλλοιώσεις στην υποδοχή της κάρτας.
- Αν παρατηρήσεις οτιδήποτε ασυνήθιστο, απόφυγε τη χρήση του και ενημέρωσε άμεσα την Τράπεζα.
- Προστασία PIN και κάρτας
- Κάλυψε το πληκτρολόγιο όταν εισάγεις το ΡΙΝ σου.
- Απόφυγε εύκολους κωδικούς, όπως ημερομηνίες γέννησης ή αριθμούς τηλεφώνου.
- Μην αποθηκεύεις ή σημειώνεις το ΡΙΝ σου στο κινητό ή αλλού.
- Μετά τη συναλλαγή στο ΑΤΜ
- Μην αφήνεις την απόδειξη συναλλαγής ή άλλα έγγραφα που μπορεί να περιέχουν προσωπικές σου πληροφορίες.
- Έλεγξε τακτικά τις κινήσεις του λογαριασμού και της κάρτας σου και ανέφερε άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή.
Η Τράπεζα δεν θα σου ζητήσει ποτέ τηλεφωνικά ή μέσω email, το PIN της κάρτας σου, τους προσωπικούς κωδικούς e-banking, ή τους κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγών (OTP).
Μέσω του Piraeus e-banking ή του Piraeus app μπορείς εύκολα να:
- ενεργοποιήσεις ειδοποιήσεις συναλλαγών,
ορίσεις ημερήσια όρια αναλήψεων και αγορών,
- προχωρήσεις σε προσωρινή απενεργοποίηση της κάρτας σου.
