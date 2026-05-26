Δραματικές εξελίξεις με την εξαφάνιση του Μπεν: Άνδρας λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω

Snapshot Ένας άνδρας στις ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι είναι ο Μπεν Νίντχαμ, το αγόρι που εξαφανίστηκε το 1991 από την Κω.

Η μητέρα του Μπεν, Κέρι Νίντχαμ, περιμένει τα αποτελέσματα του τεστ DNA για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η σχέση.

Η Κέρι διέκοψε προσωρινά την επαφή με τον άνδρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να ληφθούν τα αποτελέσματα.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δεν θα ξεκινήσει νέες έρευνες, αλλά θα προωθεί ενημερώσεις στην Ιντερπόλ και την ελληνική αστυνομία.

Η Κέρι επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα του DNA μπορεί να είναι πιο τραυματικό για τον άνδρα, που πιστεύει ότι είναι ο Μπεν, παρά για την ίδια.

Η μητέρα του Μπεν Νίντχαμ εξήγησε γιατί διέκοψε την επαφή με έναν άνδρα που πιστεύει ότι μπορεί να είναι ο εξαφανισμένος γιος της, ενώ περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα ενός τεστ DNA.

Έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε που το νήπιο εξαφανίστηκε στο ελληνικό νησί της Κω, αλλά οι δικοί του δεν έχουν πάψει ποτέ να ελπίζουν ότι θα τον βρουν ζωντανό.

Η συντετριμμένη μητέρα του, Κέρι Νίντχαμ, έχει ηγηθεί της αναζήτησης για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ένας άνδρας που «πιστεύει ότι είναι ο Μπεν» επικοινώνησε μαζί της.

Τον Ιανουάριο φέτος, μια γυναίκα από τις ΗΠΑ έστειλε ένα email εξηγώντας ότι ο σύντροφός της, ο οποίος υιοθετήθηκε ως παιδί, «μοιάζει ακριβώς» με τις επαγγελματικές απεικονίσεις ηλικιακής εξέλιξης του Μπεν.

Ήταν μόλις 21 μηνών όταν εξαφανίστηκε από μια αγροικία στο απομονωμένο χωριό Ηράκλειο της Κω, την οποία ανακαίνιζαν οι παππούδες του στις 24 Ιουλίου 1991.

Ο μυστηριώδης Αμερικανός άνδρας «υιοθετήθηκε υποτίθεται το 1993» και «πάντα είχε ερωτήματα» για την καταγωγή του, ενώ ισχυρίζεται ότι οι θετοί γονείς του δεν του έδιναν το πιστοποιητικό γέννησής του όταν το ζήτησε.

Παρότι η Κέρι ήταν επιφυλακτική να «μην καλλιεργήσει ελπίδες», παραδέχτηκε ότι ο άνδρας έμοιαζε εντυπωσιακά με τον αγαπημένο της γιο και ένιωσε ότι οι ισχυρισμοί του «δεν μπορούσαν να αγνοηθούν».

Η μητέρα από το Σέφιλντ είχε αναφέρει προηγουμένως αυτή την πιθανή εξέλιξη στην Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ. Σύμφωνα με την ίδια, την ενημέρωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα ξεκινήσουν νέες έρευνες για την υπόθεση.

Αντίθετα, η αστυνομία θα προωθεί από εδώ και στο εξής οποιαδήποτε νέα πληροφορία στην Ιντερπόλ και στην Ελληνική Αστυνομία.

Τον περασμένο Μάρτιο, η Κέρι είχε εξηγήσει ότι ο άνδρας στις ΗΠΑ είχε συμφωνήσει να υποβληθεί σε τεστ DNA για να διαπιστωθεί αν είναι πράγματι το χαμένο νήπιο από τη Βρετανία, όπως πιστεύει.

Τότε είχε δηλώσει ότι ήθελε να τον διαβεβαιώσει πως «δεν είναι μόνος του σε αυτό» και ότι η οικογένεια Νίντχαμ θα έκανε «τα πάντα για να τον στηρίξει με τον πιο σεβαστικό και προσεκτικό τρόπο».

Ωστόσο, η Κέρι αποκάλυψε πλέον ότι διέκοψε την επαφή μαζί του προς το παρόν, όσο περιμένει τα αποτελέσματα του τεστ DNA, τα οποία μπορεί να χρειαστούν «αρκετούς μήνες».

«Υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και πρωτόκολλο και τέτοια πράγματα που πρέπει να ακολουθηθούν», είπε στη The Sun. «Μας έχει δώσει πληροφορίες για τους γονείς του, τις υπηρεσίες υιοθεσίας… Φαντάζομαι ότι θα γίνει ένας πλήρης έλεγχος πριν ληφθεί DNA».

«Αυτό μπορεί να πάρει λίγο χρόνο. Το DNA εξετάζεται με σύστημα προτεραιότητας. Άρα μπορεί να μείνει εκεί και να περιμένει δύο ή τρεις μήνες πριν καν εξεταστεί».

Η Κέρι εξήγησε ότι δεν διατηρεί πλέον επαφή με τον άνδρα και θα την επαναλάβει μόνο όταν υπάρξει ένα «ναι ή όχι».

«Μόλις πάει στην αστυνομία, το αφήνω εκεί», συνέχισε. «Είναι σαν να χτίζεις μια σχέση με κάποιον που μπορεί τελικά να μην αξίζει να τη χτίσεις».

«Οπότε τώρα αυτό ήταν. Έκανα το μέρος που μου αναλογεί, προωθείται στην αστυνομία και τέλος».

Η Κέρι εκτιμά ότι για τον ίδιο τον άνδρα θα ήταν πιθανότατα πιο τραυματικό από ό,τι για εκείνη αν το τεστ DNA δείξει ότι δεν υπάρχει συγγένεια, αφού είναι πεπεισμένος ότι «είναι ο Μπεν».

