Βρετανία: Η αστυνομία επιμένει ότι είναι «αφοσιωμένη» στην υπόθεση του μικρού Μπεν

Η Αστυνομία του South Yorkshire διαβεβαιώνει ότι παραμένει «απολύτως δεσμευμένη» στη διερεύνηση της εξαφάνισης του μικρού μικρού Μπεν, ο οποίος εξαφανίστηκε από το ελληνικό νησί της Κω πριν από 35 χρόνια, μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε η μητέρα του ότι η έρευνα είχε ουσιαστικά σταματήσει.

Ο Μπεν εξαφανίστηκε το 1991, σε ηλικία μόλις 21 μηνών, ενώ βρισκόταν με τους παππούδες του σε αγροικία σε χωριό της Κω. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή εδώ και 35 χρόνια, χωρίς να έχει δοθεί οριστική απάντηση για την τύχη του.

Η μητέρα του, Κέρι Νίντχαμ, δήλωσε στην Daily Mirror ότι ήταν «συντετριμμένη και έκλαιγε με λυγμούς» επειδή της είχαν πει ότι η η ειδική μονάδα ανθρωποκτονιών της βρετανικής αστυνομίας δεν θα είχε πλέον τον ίδιο επιχειρησιακό ρόλο στην υπόθεση, εκφράζοντας φόβους ότι η έρευνα θα περάσει αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές.

Ωστόσο, η Αστυνομία του South Yorkshire διευκρίνισε ότι η συμμετοχή της δεν έχει αλλάξει, επισημαίνοντας ότι ο ρόλος της παραμένει η διασύνδεση πληροφοριών μεταξύ βρετανικών αρχών, της Ιντερπόλ και των ελληνικών αρχών.

«Η ελληνική έρευνα παραμένει ανοιχτή και η συνεργασία συνεχίζεται», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η υποστήριξη της οικογένειας στην αναζήτηση απαντήσεων.

Οι βρετανικές αρχές είχαν πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες στην Κω το 2016, χωρίς όμως να προκύψουν οριστικά συμπεράσματα.

Η μητέρα του Μπεν, από την πλευρά της, τονίζει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ την αναζήτηση του παιδιού της και έχει απευθυνθεί ακόμη και στον Βρετανό πρωθυπουργό ζητώντας κυβερνητική στήριξη.

Σε ανακοίνωση που εστάλη στο Sky News, η αστυνομία ανέφερε ότι ο ρόλος της, «όπως πάντα, είναι να αποτελεί αγωγό για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των βρετανικών αρχών, της Interpol και των ελληνικών αρχών, καθώς επιδιώκουμε να υποστηρίξουμε την οικογένεια του Μπεν στη συνεχή αναζήτηση απαντήσεων».

Διαβάστε επίσης