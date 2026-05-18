Κάλυμνος: Θρίλερ με τον 48χρονο ψαρά που βρέθηκε νεκρός - Ερευνάται δολοφονία μετά από καβγά

Στην Κάλυμνο, 47χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα μετά από σοβαρό περιστατικό σε αλιευτικό σκάφος όπου επέβαινε με άλλον άνδρα

  • Ο 40χρονος που ήταν μαζί με το θύμα συνελήφθη και κρατείται, ενώ το Λιμεναρχείο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικής ενέργειας.
  • Ο 47χρονος έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και η νεκροψία
  • νεκροτομή στη Ρόδο θα καθορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου του.
  • Πριν το περιστατικό, φέρεται να υπήρξε έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ανδρών, με πιθανή αιτία τον θανάσιμο τραυματισμό κατά τη συμπλοκή.
  • Και οι δύο άνδρες είχαν πρόσφατα απασχολήσει τις αρχές για ναρκωτικά, και οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών σχετιζόμενου με διακίνηση ουσιών.
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου στην Κάλυμνο, όταν λίγο πριν από τις 20:00 το Λιμεναρχείο ενημερώθηκε για σοβαρό περιστατικό που εκτυλισσόταν σε αλιευτικό σκάφος, αρκετά μακριά από το λιμάνι του νησιού. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν οι αρχές, στο σκάφος επέβαιναν δύο άνδρες, με τον έναν εξ αυτών να έχει πέσει στη θάλασσα χωρίς να παρουσιάζει σημάδια ζωής, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του αλιευτικού.

Άμεσα κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο έφτασε στην περιοχή και εντόπισε το αλιευτικό. Πάνω σε αυτό βρισκόταν ο ένας επιβαίνων, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα αναίσθητος. Οι λιμενικοί περισυνέλεξαν τον άνδρα και συνόδευσαν το αλιευτικό πίσω στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 47χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Λιμεναρχείο Καλύμνου έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας. Ο 40χρονος που επέβαινε μαζί με το θύμα συνελήφθη και κρατείται.

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς η εικόνα της σορού, έφερε σοβαρά τραύματα και εκτεταμένη αιμορραγία στο κεφάλι, δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα τραύματα. Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί την Τρίτη στη Ρόδο, όπου την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με το palmoskalymnou, αυτό που εξετάζουν οι Αρχές, πριν από την τραγωδία φαίνεται να είχε προηγηθεί έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ανδρών πάνω στο σκάφος. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο 40χρονος να χτύπησε θανάσιμα τον 47χρονο, ο οποίος στη συνέχεια κατέληξε στη θάλασσα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι τόσο το θύμα όσο και ο συλληφθείς είχαν απασχολήσει πρόσφατα τις αρχές. Συγκεκριμένα, στις 14 Μαΐου είχαν συλληφθεί μαζί με ακόμη ένα άτομο, καθώς στην κατοχή τους είχαν βρεθεί ναρκωτικά χάπια και μικρή ποσότητα κάνναβης. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών είχαν αφεθεί ελεύθεροι.

Παρότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι αξιωματικοί του Λιμενικού διατηρούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι αρχές προσανατολίζονται έντονα στο σενάριο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών που σχετίζεται με υποθέσεις διακίνησης και αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύνθεση του παζλ γύρω από τις συνθήκες της αιματηρής τραγωδίας στην Κάλυμνο.

