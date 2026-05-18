Κάλυμνος: Νεκρός άνδρας με τραύματα - Συνελήφθη ένας άνδρας - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Snapshot Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πιθανό μαχαίρι στο λιμάνι της Καλύμνου το βράδυ της Κυριακής 17/5.

Ο κυβερνήτης του σκάφους, ελληνικής καταγωγής, συνελήφθη από τις λιμενικές Αρχές.

Η σορός του θύματος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καλύμνου για νεκροψία

νεκροτομή.

Οι έρευνες από το Λιμενικό Σώμα συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των αιτίων και των συνθηκών του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Κυριακής (17/5) στο λιμάνι της Καλύμνου, φέροντας τραύματα στο σώμα του. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχείς έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού, το θύμα επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με έναν ακόμα άνδρα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα και κατέληξε. Ο κυβερνήτης του αλιευτικού ενημέρωσε άμεσα το Λιμενικό Σώμα, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση του συμβάντος.

Ο κυβερνήτης του σκάφους ελληνικής καταγωγής συνελήφθη, ενώ οι λιμενικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του περιστατικού και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Η σορός του θύματος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καλύμνου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Η έρευνα θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες ενώ το Λιμενικό Σώμα έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.