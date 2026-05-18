Κάλυμνος: Πώς εντοπίστηκε νεκρός ο 47χρονος - Η ανακοίνωση του Λιμενικού και η σύλληψη

Συνελήφθη 44χρονος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε θανατηφόρο περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου

  • Το θύμα, 47χρονος, βρέθηκε στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Το αλιευτικό σκάφος που κυβερνούσε ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο λιμάνι για λήψη βιολογικού υλικού και αυτοψία από τις αστυνομικές αρχές.
  • Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει παραγγελθεί νεκροψία, καθώς και ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου.
  • Ο συλληφθείς και το θύμα είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για άλλες υποθέσεις.
Στη σύλληψη ενός 44χρονου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση προχώρησαν τις πρωινές ώρες σήμερα στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου, έπειτα από θανατηφόρο περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Καλύμνου για πτώση άνδρα στη θάλασσα από αλιευτικό σκάφος.

Άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι λιμενικοί εντόπισαν το αλιευτικό, το οποίο κυβερνούσε ο 44χρονος, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε στη θάλασσα ένας 47χρονος να κρατιέται από σωσίβια κουλούρα.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το πλήρωμα του περιπολικού και μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι της Καλύμνου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το αλιευτικό σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε λήψη βιολογικού υλικού και εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Λιμεναρχείο Καλύμνου, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, καθώς και ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τόσο ο 44χρονος συλληφθείς όσο και το 47χρονο θύμα είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για άλλες υποθέσεις.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Λιμενικού Σώματος

Τις πρωινές ώρες σήμερα συνελήφθη, από στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου, 44χρονος ημεδαπός για παράβαση του άρθρου 299 του Ποινικού Κώδικα

«Ανθρωποκτονία με πρόθεση».

Συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καλύμνου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για περιστατικό πτώσης στη θάλασσα ενός άνδρα από αλιευτικό (Α/Κ) σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

(Π.Λ.Σ.), το οποίο εντόπισε το Α/Κ σκάφος, με κυβερνήτη τον 44χρονο. Παράλληλα, εντοπίστηκε 47χρονος ημεδαπός να κρέμεται από σωσίβια κουλούρα και ανασύρθηκε από το πλήρωμα του Π.Λ.Σ. χωρίς τις αισθήσεις του. Ο 47χρονος μεταφέρθηκε στον λιμένα Καλύμνου και στη συνέχεια διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Α/Κ σκάφος οδηγήθηκε στον λιμένα Καλύμνου, όπου διενεργήθηκε λήψη βιολογικού υλικού καθώς και εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου.

Από το Λιμεναρχείο Καλύμνου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και ιστολογικής και τοξικολογικής εξέτασης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου. Όπως διαπιστώθηκε κατά την εξέλιξη της υπόθεσης, τόσο ο συλληφθείς όσο και το θύμα έχουν απασχολήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν τις Αρχές για έτερα αδικήματα.

