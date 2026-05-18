Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων στον στολίσκο προς τη Γάζα

Το υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει πως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή.

Διαβάστε επίσης