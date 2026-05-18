LIVE: Ο Μητσοτάκης «βλέπει» έκρηξη του "last minute booking" στον ελληνικό τουρισμό

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο των Financial Times

Την ανάγκη προσαρμογής του ελληνικού τουρισμού στις διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Το στοίχημα για την επόμενη ημέρα για τον ελληνικό τουρισμό είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του, τόνισε.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για ενίσχυση των κρατήσεων τελευταίας στιγμής, εφόσον υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο. Εκτίμησε πως αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο με τον πόλεμο στον περσικό κόλπο, θα υπάρξει μια έκρηξη του "last minute booking".

Επικαλούμενος τα στοιχεία για τους πρώτους δύο μήνες του έτους όσον αφορά τον τουρισμό, είπε πως ήταν «εξαιρετικοί».

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη σύρραξη θα είχε σοβαρές επιπτώσεις σε διεθνές επίπεδο, επηρεάζοντας αρνητικά την παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση τον τουρισμό. Εκτίμησε πως θα είναι εξαιρετικά αρνητικές οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία αν θα παραταθεί η σύρραξη.

Αναδεικνύοντας τη σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία, είπε πως αποτελεί κεντρικό αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας και υπογράμμισε: Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον τουρισμό και για τον τουρισμό.

Επίσης, τόνισε την ανάγκη ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση είναι ανοικτή στη διαβούλευση.

