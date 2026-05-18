Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Τέλος και η Ελένη Αυλωνίτου - «Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα!» 

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στον χώρο της Κεντροαριστεράς, καθώς η Ελένη Αυλωνίτου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Με δημόσια τοποθέτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε ότι παύει να αποτελεί μέλος του κόμματος, ύστερα από πολυετή παρουσία και ενεργή συμμετοχή στα κομματικά όργανα και στις πολιτικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο μήνυμά της, η πρώην βουλευτής αναφέρεται στη μακρά πολιτική της διαδρομή, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αντιμετώπισης των ανισοτήτων.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν σηματοδοτεί αποχώρηση από την πολιτική δράση, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.

Η ίδια έκανε λόγο για ένα «νέο ξεκίνημα», ευχαριστώντας όσους τη στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια τόσο μέσα στο κόμμα όσο και στη δημόσια πορεία της.

Η ανάρτηση της Ελένης Αυλωνίτη στο Facebook

«Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Από σήμερα δεν ανήκω πια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στην Αριστερά και στο πεδίο των αγώνων για Δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, βρίσκομαι από τα φοιτητικά μου χρόνια. Φυσικά,οι αγώνες μου αυτοί δεν σταματάνε με την σημερινή μου παραίτηση από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από το ίδιο το κόμμα, που υπηρέτησα με αυταπάρνηση πάνω από τρεις δεκαετίες. Θα συνεχιστούν με τον ίδιο ενθουσιασμό της πρώτης νιότης μου γιατί νοιώθω ότι το οφείλω στα νέα παιδιά, που αφυκτιούν για τις συνθήκες ζωής που τους παραδίδουμε για να ζήσουν.

Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους εσάς, που με τιμήσατε όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορες θέσεις ευθύνης, τόσο μέσα στο κόμμα, όσο και μέσα στη κοινωνία. Θέλω να γνωρίζετε ότι έκανα πάντα ακόμα και περισσότερο από αυτά που μπορούσα για να σας υπηρετήσω, με γνώμονα τις δημοκρατικές μου αρχές και τη βαθιά μου αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μου, που διδάχθηκα από το σπίτι μου και τους δασκάλους μου. Νέο ξεκίνημα λοιπόν νέοι αγώνες!Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα!» έγραψε η Ελένη Αυλωνίτου.


