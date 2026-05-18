Ρόδος: Βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα με τις δύο νεκρές γυναίκες στα Αφάντου

Η εισαγγελέας άσκησε στον οδηγό δίωξη για δύο κακουργήματα

Κατερίνα Ρίστα

  • Δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Αφάντου Ρόδου.
  • Ο 44χρονος οδηγός του ενός οχήματος κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ρόδου.
  • Μάρτυρες κατέγραψαν τον οδηγό να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και να προσπερνά άλλα οχήματα με μεγάλη ταχύτητα.
  • Η μαρτυρία επιβεβαιώνει ότι η επικίνδυνη οδήγηση του 44χρονου προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο.
Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες -μητέρα και κόρη- αποτυπώνει την σφοδρότητα της σύγκρουσης, απόρροια της ιλιγγιώδους ταχύτητας με την οποία κινούνταν ο 44χρονος οδηγός του ενός εμπλεκόμενου οχήματος, που οδηγείται στον εισαγγελέα Ρόδου.

«Μάς προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα»

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μιας γυναίκας που είδε τον 44χρονο να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα λίγα λεπτά πριν το σφοδρό τροχαίο.

«Το μεσημέρι γύρω στις 12 κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλυθιών. Ακούσαμε λίγο μετά τα φανάρια, στη διασταύρωση Κοσκινού, εφόσον είχαμε περάσει το φανάρι, πολύ δυνατό θόρυβο από πίσω μας και νομίζαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος», είπε αρχικά η μάρτυρας και συνέχισε:

«Μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπερνάει ένα ασημί, μικρό αυτοκίνητο. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είπα και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος τρέχει πάρα πολύ.

Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ δυνατά, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: “Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον”. Λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει εμείς, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες».

Διώξεις για δύο κακουργήματα

Δύο σοβαρές κατηγορίες άσκησε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου εις βάρος του οδηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα της 17ης Μαΐου, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους μια γυναίκα 57 ετών και η 26χρονη κόρη της.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε εις βάρος του κατηγορουμένου δύο ποινικές διώξεις — για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή — παραπέμποντάς τον ενώπιον του Β’ Τακτικού Ανακριτή για τα περαιτέρω.

