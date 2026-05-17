Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Δύο γυναίκες νεκρές σε ανατροπή αυτοκινήτου στο χωριό Αφάντου

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Ρόδου.

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, στο χωριό Αφάντου της Ρόδου, με θύματα δύο γυναίκες. Το θανατηφόρο τροχαίο, το οποίο κινητοποίησε αμέσως τις αρμόδιες Αρχές, έλαβε χώρα κοντά σε γνωστό σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εγκλωβίζοντας τις δύο επιβαίνουσες στα συντρίμμια. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους.

Οι δύο γυναίκες παραδόθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Ρόδου.

