ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

Με αρκετές διαφοροποιήσεις παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την τελευταία αγωνιστική των playoffs, όπου οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν για τη 2η θέση της βαθμολογίας.

Ο Βάσκος τεχνικός δίνει φανέλα βασικού στους Ορτέγκα, Σιπιόνι, Ποντένσε και Ελ Κααμπί. Ο Έσε δεν βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, καθώς κρίθηκε ανέτοιμος μετά το χτύπημα που αποκόμισε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με τον Σιπιόνι να καλύπτει τη θέση του στον άξονα. Παράλληλα, ο Ορτέγκα ξεκινά στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Μπρούνο.

Στην επίθεση, ο Ποντένσε παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα αντί του Ζέλσον, ενώ στην κορυφή ο Μεντιλίμπαρ επιλέγει τελικά τον Ελ Κααμπί, παρότι ο Ταρέμι συγκέντρωνε αρκετές πιθανότητες για να ξεκινήσει βασικός.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί, ενώ στον πάγκο είναι οι: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Λουίζ, Βέζο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ταρέμι.