ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα, ενόψει του ΑΕΚ – Ολυμπιακός.

Newsbomb

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ
INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αρκετές διαφοροποιήσεις παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την τελευταία αγωνιστική των playoffs, όπου οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν για τη 2η θέση της βαθμολογίας.

Ο Βάσκος τεχνικός δίνει φανέλα βασικού στους Ορτέγκα, Σιπιόνι, Ποντένσε και Ελ Κααμπί. Ο Έσε δεν βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, καθώς κρίθηκε ανέτοιμος μετά το χτύπημα που αποκόμισε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με τον Σιπιόνι να καλύπτει τη θέση του στον άξονα. Παράλληλα, ο Ορτέγκα ξεκινά στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Μπρούνο.

Στην επίθεση, ο Ποντένσε παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα αντί του Ζέλσον, ενώ στην κορυφή ο Μεντιλίμπαρ επιλέγει τελικά τον Ελ Κααμπί, παρότι ο Ταρέμι συγκέντρωνε αρκετές πιθανότητες για να ξεκινήσει βασικός.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί, ενώ στον πάγκο είναι οι: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Λουίζ, Βέζο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ταρέμι.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία: 17χρονη στην Ξάνθη έπεσε από πεζογέφυρα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για ζευγάρι τουριστών στην Κρήτη: Άγνωστοι τους σημάδεψαν με όπλα στον ΒΟΑΚ

19:46ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το Ιράν σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς στα υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου στα Στενά του Ορμούζ

19:39LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς η συμμετοχή της Dara θα τιναζόταν στον αέρα - Γιατί ήθελε να αποσυρθεί

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Χιλιάδες σημαιάκια στην Allwyn Arena με το σύνθημα της Πρωταθλήτριας

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Δύο γυναίκες νεκρές σε ανατροπή αυτοκινήτου στο χωριό Αφάντου

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου

19:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης-Λεβαδειακός 3-0: Οι αλλαγές του έδωσαν τη νίκη

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές στιγμές στη Σακαριά: Μητέρα και τα 3 παιδιά της παγιδεύτηκαν στις φλόγες

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στη Ρωσία: Φυλάκισαν την 2χρονη κόρη τους σε φέρετρο και την βασάνισαν μέχρι θανάτου

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την απαγωγή του ανηλίκου στη Λεμεσό - Στα Κατεχόμενα υπό την ευθύνη «κοινωνικών υπηρεσιών»

18:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ - Βόλος 3-1: Φινάλε με εμφατική νίκη για τους Κυπελλούχους

18:51ΕΥ ΖΗΝ

Πόσο συχνά να κάνετε απολέπιση ανάλογα με προϊόν και τύπο δέρματος

18:43LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: Τα νεότερα για την υγεία του ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη

18:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Με Ζίνι και Μπρινιόλι η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Πέραμα: Νεκρός σε τροχαίο οδηγός μοτοσικλέτας

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Τρομοκρατική επίθεση του Κιέβου στη Μόσχα υπό τους ήχους τραγουδιών της Eurovision

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες: Το Ιράν κατέστρεψε 228 κτίρια σε αμερικανικές βάσεις ή εγκαταστάσεις

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Συναγερμός στις ΗΠΑ για «απειλή drones» από την Κούβα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Δύο γυναίκες νεκρές σε ανατροπή αυτοκινήτου στο χωριό Αφάντου

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος Έλληνας που έκανε τη NASA να ασχοληθεί μαζί του - Από το σχολείο… στα άστρα

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Πέραμα: Νεκρός σε τροχαίο οδηγός μοτοσικλέτας

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Αρκούδα κατακρεούργησε 68χρονη - Την άφησε με μισό πρόσωπο

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στη Ρωσία: Φυλάκισαν την 2χρονη κόρη τους σε φέρετρο και την βασάνισαν μέχρι θανάτου

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε σφοδρό τροχαίο στην περιοχή Αφάντου

14:33LIFESTYLE

Eurovision: Η Dara πάνω στη σκηνή με την Φουρέιρα τραγουδάνε και χορεύουν «Bangaranga»

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

18:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γιώργος Σαμαράς

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες: Το Ιράν κατέστρεψε 228 κτίρια σε αμερικανικές βάσεις ή εγκαταστάσεις

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

19:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Σαλής ο Βαρκάρης των Χανίων: Ο «μαύρος άγιος» του λιμανιού που έγινε θρύλος - Ένα πρόσωπο-σύμβολο

18:43LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: Τα νεότερα για την υγεία του ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη

17:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέα επιδείνωση μέχρι τις 25 Μαΐου - Πού αναμένονται καταιγίδες

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ