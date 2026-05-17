Άρης - ΑΕΚ 90-81: Οι Θεσσαλονικείς οδήγησαν σε τρίτο παιχνίδι τη σειρά με καυτό Μπράις Τζόουνς

Με ηγέτη τον Μπράις Τζόουνς, ο Άρης πήρε τη νίκη με 90-81 στο Αλεξάνδρειο κόντρα στην ΑΕΚ και οδήγησε τη σειρά των προημιτελικών της GBL σε τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι στη «SUNEL ARENA».

Ο Άρης, έχοντας σε καταπληκτική ημέρα τον Μπράις Τζόουνς, επικράτησε της ΑΕΚ με 90-81 στο «Nick Galis Hall» για το Game 2 και ισοφάρισε τη σειρά των προημιτελικών των playoffs σε 1-1.

Πλέον, το εισιτήριο για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος θα κριθεί σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στη SUNEL Arena.

Ο Μπράις Τζόουνς, ήταν σε εξαιρετικό βράδυ, πετυχαίνοντας2 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 9 ασίστ, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Αμίν Νουά που πέτυχε double-double (14π., 12ρ.).

Από την άλλη πλευρά, η συγκλονιστική βραδιά καριέρας του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου (30 πόντοι, 7 ριμπάουντ) δεν συνδιάστηκε με νίκη για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο Αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καυτό τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο ο οποίος άνοιξε το σκορ με τρίποντο (3-0), αλλά οι Χαρέλ, Νουά και Τζόουνς απάντησαν γρήγορα για το 12-8 του Άρη.

Στα μέσα της περιόδου, η ΑΕΚ πάτησε γκάζι και με τον Χαραλαμπόπουλο να σκοράρει κατά ριπάς προσπέρασε με +6 (15-21). Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, αντέδρασαν άμεσα και με τους Τζόουνς και Άντζουσιτς έκλεισαν το δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 25-23.

Στη δεύτερη περίοδο ο ρυθμός ανέβηκε αισθητά. Ένα τρίποντο του Μπράουν έφερε το ματς στα ίσια (25-25), με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο, «πυροβολώντας» από την περιφέρεια.

Στο φινάλε του ημιχρόνου, ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τις κακές επιλογές της «Βασίλισσας» και ο Λεκάβιτσιους, με ένα απίστευτο buzzer beater τρίποντο, έστειλε τους «κίτρινους» στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 52-49.

Η μάχη συνεχίστηκε με την ίδια ένταση και στην τρίτη περίοδο. Ο Γκρέι ισοφάρισε σε 58-58, ο Τζόουνς απάντησε αμέσως (61-58) και ο Άρης βρήκε την ευκαιρία να ξεφύγει με 66-61, εκμεταλλευόμενος την επιθετική δυστοκία της ΑΕΚ.

Η «Βασίλισσα» πλησίασε σε απόσταση αναπνοής με συνεχόμενα καρφώματα του Μπράουν (69-68), όμως ο Μήτρου-Λονγκ έδωσε «ανάσα» στον Άρη στο τέλος του δεκαλέπτου (71-68).

Στην τελευταία περίοδο το ματς μετατράπηκε στο απόλυτο ντέρμπι, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει σε 80-80 με τον Μπράουν, όμως στα τελευταία λεπτά ο Άρης έβγαλε μεγαλύτερη ενέργεια στην άμυνα, βρήκε μεγάλα καλάθια με τον Τζόουνς και έτρεξε ένα καθοριστικό σερί για το τελικό 90-81.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-23, 52-49, 71-68, 90-81

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Μαγκλογιάννης, Τεφτίκης

