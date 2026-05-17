ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός; Η τελική μάχη για τη δεύτερη θέση στη Super League

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η τελευταία αγωνιστική της Super League καθώς ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός αναζητούν την πολυπόθητη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και το «εισιτήριο» για το Champions League της επόμενης περιόδου.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνταν μέχρι το 72ο λεπτό της αναμέτρησης της πρωταθλήτριας πλέον ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 0-1 με γκολ του Ροντινέϊ, αλλά οι κιτρινόμαυροι ισοφάρισαν με τον Κοϊτά.

Την ίδια στγιμή ο «Δικέφαλος του Βορρά» ισοφαρίστηκε στην άδεια Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό, και ενώ προηγείτο 0-2, τώρα το σκορ είναι 2-2 έπειτα από γκολ του Ταμπόρδα στο 82ο λεπτό.

Οι Πειραιώτες έχουν 65 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλονικείς ακολουθούν με 63.

Ο Ολυμπιακός θα βγει δεύτερος σε περίπτωση που:

-Νικήσει την ΑΕΚ.

-Δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό.

-Φέρει το ίδιο (ή και καλύτερο) αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ (Ν-Ν, Ι-Ι, Η-Η κτλ κτλ).

Ο ΠΑΟΚ θα βγει δεύτερος σε περίπτωση που:

-Νικήσει τον Παναθηναϊκό και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ.

Ένταση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Σε τεταμένο κλίμα κύλησαν τα λεπτά πριν από τη σέντρα του ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Χιλιάδες φίλοι της Ένωσης είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από την Allwyn Arena, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, σημειώθηκε ένταση έξω από τη Θύρα 24, ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και δυνάμεις της αστυνομίας που βρίσκονταν στο σημείο, με αρκετούς φίλους των κιτρινόμαυρων να κάνουν λόγο για απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ, εξαντλόντας την αυστηρότητα τους ακόμα και σε μανάδες με παιδιά.