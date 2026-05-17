Άδωνις Γεωργιάδης: Αιχμές για «ρωσικό δάκτυλο» πίσω από το νέο κόμμα της Καρυστιανού

Στο προσκήνιο επαναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης τις καταγγελίες περί εμπλοκής ρωσικών λογαριασμών (bots) στην πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών, αφήνοντας αυτή τη φορά σαφείς αιχμές για τη σύνδεσή τους με τις νέες πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας σχολίασε τη ζωντανή μετάδοση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διαδικασία συλλογής υπογραφών για την ίδρυση του νέου κόμματος της κυρίας Καρυστιανού. Ο Άδωνις Γεωργιάδης εστίασε την προσοχή του στο προφίλ του ανθρώπου που έκανε τη διαδικτυακή αναμετάδοση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

Ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της @mkaristianou με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα Ρώσικα….θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;…αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς https://t.co/3MIDNAHh9a — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι για τη δράση οργανωμένων ρωσικών bots, τα οποία εξαπέλυαν συντονισμένες ψηφιακές επιθέσεις κατά της κυβέρνησης και της ελληνικής Δικαιοσύνης με αφορμή το δυστύχημα των Τεμπών, είχε αναφερθεί στο πρόσφατο παρελθόν ακόμα και από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Η νέα παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη έρχεται να αναζωπυρώσει την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις παρασκηνιακές παρεμβάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

