Viral στο TikTok ο Πάπας Λέων ΙΔ': Ακολούθησε το trend «6-7» με παιδιά στο Βατικανό - Βίντεο

Στα δίχτυα των τάσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «έπεσε» ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος συμμετείχε στο viral trend «6-7» μαζί με μικρά παιδιά στο Βατικανό. Το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε το Σάββατο στην πλατφόρμα TikTok από τον καθολικό ιερέα Ντον Ρομπέρτο Φίσερ, γνωστό Ιταλό influencer.

Το οπτικό υλικό καταγράφει τον πατέρα Φίσερ μαζί με μια ομάδα παιδιών στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου. Μιλώντας ιταλικά, ο ιερέας και τα παιδιά φώναξαν «6-7» τη στιγμή που ο Ποντίφικας σταμάτησε δίπλα τους. Προς έκπληξη όλων, ο Πάπας επανέλαβε τη φράση και έκανε τις χαρακτηριστικές κινήσεις των χεριών που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη διαδικτυακή τάση.

Τι σημαίνει το trend «6-7»

Η συγκεκριμένη τάση έχει γνωρίσει τεράστια απήχηση στα social media ως meme. Κατά τη διάρκειά της, παιδιά και έφηβοι επαναλαμβάνουν τις λέξεις «έξι επτά» μετακινώντας ρυθμικά τα χέρια τους πάνω-κάτω, εναλλάξ. Σύμφωνα με το έγκριτο λεξικό Merriam-Webster, πρόκειται για μια εντελώς παράλογη έκφραση χωρίς κανένα απολύτως νόημα, που χρησιμοποιείται κυρίως από παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας, με το χιούμορ να πηγάζει ακριβώς από την παραδοξότητα και την συχνή επανάληψή της.

The Pope has joined the viral "six — seven" trend



The video first exploded on TikTok — the clip posted by Italian priest Don Roberto Fiscer gathered more than 10 million views and thousands of comments in less than 24 hours.



