Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών
Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπάντρ Αμπντελατί.
Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στη ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.
