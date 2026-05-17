ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Χιλιάδες σημαιάκια στην Allwyn Arena με το σύνθημα της Πρωταθλήτριας

Η ΑΕΚ ζει στιγμές γιορτής από το μεσημέρι της Κυριακής, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να κινείται σε ρυθμούς φιέστας πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Οι φίλοι της Ένωσης έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα γύρω από την Allwyn Arena, δίνοντας δυναμικό «παρών» στις εκδηλώσεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο πλαίσιο της γιορτής, η ΑΕΚ διανέμει χιλιάδες σημαιάκια στις θύρες του γηπέδου, τα οποία παραλαμβάνουν οι οπαδοί κατά την είσοδό τους στις εξέδρες.

Πάνω στα σημαιάκια αναγράφεται το σύνθημα «ΥΠΟΜΟΝΗ - ΕΠΙΜΟΝΗ - ΠΙΣΤΗ - ΠΑΘΟΣ», το οποίο αποτέλεσε το βασικό μότο της ομάδας στη διάρκεια της φετινής σεζόν, που ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της ΑΕΚ στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επίσης, μαζί με τις σημαίες μοιράζονται και βραχιολάκια με ρυθμιζόμενο χρώμα.