Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε σφοδρό τροχαίο στην περιοχή Αφάντου

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Αφάντου στη Ρόδο. Η μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων ήταν τόσο βίαιη, που είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του ενός αυτοκινήτου και τον εγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Το δυστύχημα συνέβη στο ύψος του σούπερ μάρκετ «Παναγιώτας», σε ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο του οδικού δικτύου. Το ένα όχημα κινούνταν στο ρεύμα από Ρόδο προς Λίνδο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με το δεύτερο αυτοκίνητο.

Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός, με την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική (που επιχείρησε με τρία οχήματα) να φτάνουν άμεσα για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το dimokratiki.gr, οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας έχει αναλάβει η Τροχαία.

