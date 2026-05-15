Πατήσια: Βίντεο - ντοκουμέντο από την παράσυρση της ηλικιωμένης από φορτηγό

Άλλη μια ζωή χάθηκε στον βωμό της ασφάλτου, με μία ηλικιωμένη να βρίσκει τραγικό θάνατο καθώς παρασύρθηκε και σκοτώθηκε ακαριαία από μία νταλίκα που την παρέσυρε στα Πατήσια.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε κεντρικό σημείο και δη στη λεωφόρο Ηρακλείου στη συμβολή της με την Ορφανίδου στα Πατήσια. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το τραγικό συμβάν. Η ηλικιωμένη έχει καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης να περπατά με τη βοήθεια μπαστουνιού, λίγο πριν προσπαθήσει να διασχίσει τον δρόμο κι εν τέλει να παρασυρθεί από το βαρύ όχημα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το Mega, φαίνεται το φορτηγό να έχει σταματήσει σε κόκκινο φανάρι. Η ηλικιωμένη επιχείρησε να περάσει μπροστά από το βαρύ όχημα, χωρίς ωστόσο ο οδηγός να αντιληφθεί την παρουσία της.

Αυτόπτης: «Ήταν στο νεκρό σημείο του φορτηγού»

«Το φορτηγό ξεκίνησε αλλά ήταν στο νεκρό σημείο η κυρία, λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, αναφέροντας ότι μόλις άναψε το φανάρι πράσινο, ο οδηγός ξεκίνησε και δεν είδε την ηλικιωμένη που κινούνταν με πολύ αργές κινήσεις λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο επαγγελματίας οδηγός παρέμεινε στο σημείο μετά το δυστύχημα και συνελήφθη από αστυνομικούς. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για μία ιδιαίτερα επικίνδυνη διασταύρωση, όπου, όπως υποστηρίζουν, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

