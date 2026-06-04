Καλαμάτα: Νέα προθεσμία έλαβε για να απολογηθεί το Σάββατο ο 41χρονος συζυγοκτόνος

Snapshot Ο 41χρονος καθ' ομολογίαν συζυγοκτόνος της Καλαμάτας έλαβε νέα αναβολή για να απολογηθεί στον ανακριτή.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε επιπλέον χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και τα πρόσφατα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η υπεράσπιση παρέλαβε τα ιατροδικαστικά ευρήματα αργά το απόγευμα της Πέμπτης, γεγονός που δυσχέρανε την προετοιμασία της απολογίας.

Ο 41χρονος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του. Snapshot powered by AI

Νέα αναβολή έλαβε για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας, για τη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής, ο 41χρονος καθ' ομολογίαν συζυγοκτόνος.

Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορό του, Γιώργο Καμβύση ο οποίος ζήτησε κι άλλο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία, καθώς τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης περιήλθαν στην υπεράσπιση αργά το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο χρόνος δεν ήταν επαρκής για να ενημερωθεί πλήρως και να προετοιμάσει την απολογία του πελάτη του.

Επιμένει ότι δέχθηκε επίθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του, επιμένοντας στον ισχυρισμό που έχει προβάλλει από την πρώτη στιγμή μετά τη σύλληψή του.

Στο ίδιο μήκος αναμένεται να κυμανθεί και η απολογητική γραμμή του 41χρονου, καθώς ο δικηγόρος του, από την πρώτη στιγμή που μίλησε για την υπόθεση, πρόταξε ως βασικό επιχείρημα ότι ο πελάτης του είχε δεχθεί επίθεση...

«Ήταν ελλιπή τα έγγραφα που έλαβα. Η Αστυνομία συνεχίζει να ερευνά την υπόθεση. Όλα τα νέα στοιχεία τα έλαβα το πρωί» είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Υπάρχει στρέβλωση των ισχυρισμών του πελάτη μου. Υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη ότι ήταν εν αμύνη. Είναι λάθος, απλά λέει ότι το όλο σκηνικό ξεκίνησε από επίθεση που του έγινε από το θύμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

«Τέρμα από παιδί μου»

Εξάλλου, ο πατέρας του κατηγορούμενου σε δηλώσεις του στο Star ξέσπασε και μίλησε με σκληρά λόγια για τον γιο του.

«Να πληρώσει για το κακό που έκανε», δήλωσε αρχικά ο πατέρας του κατηγορούμενου και συνέχισε: «Θα τον έφτυνα αυτό που έκανε, θα τον έφτυνα εγώ σαν πατέρας». Ο άνδρας δεν γνώριζε για τα όσα βίωνε η νύφη του στα χέρια του γιο του.

«Τέρμα από παιδί μου. Εγώ εκεί που το ξέγραψα είναι που έδωσε...που νάρκωσε τα παιδιά. Ούτε να τον βλέπω. Αυτό που έκανε ήταν λες και ήταν ζώο», σημείωσε ο πατέρας του κατηγορούμενου.

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