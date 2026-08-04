Δραματική προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν: «Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στο Ιράν «τελευταία ευκαιρία» να υπογράψει συμφωνία πριν από στρατιωτική επιχείρηση αποκεφαλισμού της ηγεσίας του Ιράν.

Οι ΗΠΑ αναθεώρησαν και ανέβαλαν πολλές φορές στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους διαπραγμάτευσης.

Το Ιράν δηλώνει ότι δεν διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ αλλά μόνο με το Ομάν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η πρώτη προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ η δεύτερη φάση αφορά τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν είναι απαραίτητη και δεν έχει αλλάξει τη θέση του σε αυτό το θέμα. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι δίνει στο Ιράν μια «τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό» - στοιχηματίζοντας στον τυχερό αριθμό 13 για το τελικό του τελεσίγραφο. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα του Ορμούζ, αφότου ακύρωσε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση έντασης «Β' Παγκοσμίου Πολέμου» το Σαββατοκύριακο για να δώσει στο Ιράν μια τελευταία ευκαιρία να αποφύγει την καταστροφή.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία», είπε ο Τραμπ. «Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για αυτούς να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο. Θέλω να τους δώσω κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό», πρόσθεσε. Ο πρόεδρος έχει δώσει στο Ιράν τουλάχιστον δώδεκα ευκαιρίες από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, απειλώντας με επιθέσεις ή επιβάλλοντας προθεσμίες για σημαντικές ενέργειες από την Τεχεράνη μόνο και μόνο για να αντιστρέψει την πορεία ή να παρατείνει τα χρονικά όρια, σύμφωνα με ανασκόπηση από την εφημερίδα The Post.

Μεταξύ άλλων υποχώρησε από επιχειρήσεις ανατίναξης σταθμών παραγωγής ενέργειας ή μετατόπισε προθεσμίες που επέβαλε ο ίδιος για στρατιωτικές επιθέσεις. Για παράδειγμα, ανέβαλε δύο φορές τις επιθέσεις την άνοιξη, σταμάτησε τους προγραμματισμένους βομβαρδισμούς τον Απρίλιο για να διατηρήσε τις συνομιλίες, υπαναχώρησε από περαιτέρω επιθέσεις τον Μάιο, αφού οι σύμμαχοι του Κόλπου πίεσαν για αυτοσυγκράτηση, και ανέστειλε ξανά τα πυρά τον Ιούνιο, καθώς οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν εργάζονταν για μια συμφωνία-πλαίσιο.

Όταν ρωτήθηκε τι ήταν διαφορετικό αυτή τη φορά που τον κάνει να πιστεύει ότι το Ιράν θα λυγίσει τελικά, ο Τραμπ υπονόησε ότι προσπαθεί να αποφύγει μια μεγάλης κλίμακας ζημιά για τους Ιρανούς. «Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε αυτό που έχουμε σχεδιάσει, αυτό που εξακολουθούμε να σχεδιάζουμε. Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά είναι πολύ πολύ δύσκολο», είπε για τις λεγόμενες επιθέσεις αποκεφαλισμού, οι οποίες θα στοχεύσουν την ιρανική ηγεσία αντί για υποδομές για πρώτη φορά από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

«Νομίζω ότι είμαι πολύ περήφανος για το γεγονός ότι θα δώσω στους ανθρώπους μια ευκαιρία. Αυτή είναι μια μεγάλη κίνηση να κάνω μια επίθεση τόσο μεγάλη σε μια χώρα που θα προτιμούσα να μην κάνω», πρόσθεσε. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε τις διαπραγματεύσεις μετά την υποστήριξη βασικών συμμάχων του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ, μετά την απόφασή του να ματαιώσει αυτό που χαρακτήρισε ως μαζική στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο. «Μιλάμε αυτή τη στιγμή», είπε ο Τραμπ. «Μιλάμε, και μιλάμε κατόπιν αιτήματος του Ιράν, με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ και ιδιαίτερα του Κατάρ».

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι Αμερικανοί θα μάθουν σύντομα εάν η διπλωματία θα πετύχει. «Θα το μάθουν σήμερα ή αύριο», είπε. «Θα πάνε γρήγορα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Δεν είναι και πολύ περίπλοκο.» Ωστόσο, το Ιράν ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι δεν διαπραγματεύεται με την Ουάσινγκτον , αλλά μόνο με το Ομάν σχετικά με το άνοιγμα των Στενών. «Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί περί τίνος πρόκειται και με ποιον γίνονται οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Δεν διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ.

«Οι διαπραγματεύσεις μας διεξάγονται με το Ομάν και επικεντρώνονται στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μια διαδρομή που θα διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε.Ο πρόεδρος παρουσίασε επίσης αυτό που περιέγραψε ως σχέδιο δύο φάσεων, λέγοντας ότι η άμεση προτεραιότητα είναι το άνοιγμα του Ορμούζ - της στενής πλωτής οδού που χρησιμεύει ως μία από τις σημαντικότερες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

«Μιλάμε για τς Στενά, το άνοιγμα των Στενών, το να ανοίξει κυριολεκτικά μέχρι αύριο, εντελώς, και αυτή είναι η πρώτη φάση», είπε ο Τραμπ.Μετά την επανέναρξη της θαλάσσιας κυκλοφορίας, είπε, η Ουάσινγκτον θα στραφεί στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. «Η δεύτερη φάση είναι ότι θα μιλήσουμε για την πυρηνική ικανότητα», είπε ο Τραμπ. «Βασικά, νομίζω ότι οι περισσότεροι λένε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν πρέπει να συμβεί». «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε. «Δεν έχω αλλάξει ποτέ σε αυτό».

Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο Τραμπ ακολούθησε ένα γνωστό σενάριο: απειλούσε με καταστροφικά χτυπήματα και μετά υποχωρούσε την τελευταία στιγμή. Έχει αποσυρθεί από στρατιωτική δράση περίπου δώδεκα φορές — παρατείνοντας τις προθεσμίες για επίθεση και κατάπαυση του πυρός, παύοντας τις εκστρατείες βομβαρδισμού και αναβάλλοντας τις επιθέσεις καθώς η διπλωματία έπαιρνε άλλη τροπή.

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