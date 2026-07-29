LIVEBLOG - Τρεις νεκροί πυροσβέστες και τρεις τραυματίες στη μάχη με τις φλόγες - Όλα τα μέτωπα

Snapshot Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν στις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Ρέθυμνο, Γύθειο, Σητεία και Πλωμάρι στις 29 Ιουλίου.

Η φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου παραμένει ενεργή με μεγάλη εξάπλωση και εκκενώσεις οικισμών, ενώ επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 40 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρου.

Συνεχείς εκκενώσεις γίνονται μέσω μηνυμάτων 112 σε περιοχές όπως Ορνέ και Αγία Γαλήνη, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα.

Οι φωτιές στη Σητεία και στο Πλωμάρι έχουν δύο ενεργά μέτωπα, με βελτίωση της κατάστασης στο Πλωμάρι και καλύτερη εικόνα στη φωτιά στο Μορόνι Ηρακλείου.

Η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο έχει οριοθετηθεί, αλλά παραμένουν ενεργές διάσπαρτες εστίες που αντιμετωπίζονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Snapshot powered by AI

Τρεις πυροσβέστες νεκροί και άλλοι τρεις τραυματίες είναι ο θλιβερός απολογισμός των πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία της χώρας την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Στη φωτιά στο Ρέθυμνο ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης άφησαν την τελευταία τους πνοή εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες.

Στη φωτιά στο Γύθειο, ακόμη ένας 26χρονος πυροσβέστης, υποδιοικητής της τοπικής Πυροσβεστικής υπηρεσίας, έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σητεία και ένας άλλος τραυματίστηκε στην κατάσβεση της φωτιάς στο Πλωμάρι Μυτιλήνης.

Σε πέντε περιοχές παραμένουν σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει, με ορισμένες από τις φωτιές αυτές να εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία στις πυροσβεστικές δυνάμεις που δίνουν τη μάχη για την κατάσβεσή τους.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες, είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εκφράζονται φόβοι για την οριοθέτησή της, καθώς μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να τεθεί υπό έλεγχο.

Το μέτωπο της φωτιάς εκτείνεται σε δεκάδες χιλιόμετρα και ήδη αρκετοί είναι οι οικισμοί που έχουν εκκενωθεί, την ώρα που οι αρχές του Λιμενικού απεγκλωβίζουν και κόσμο από θαλάσσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή την ώρα επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 40 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρου.

Συνεχή τα 112 στον δήμο Αγίου Βασιλείου

Τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών είναι συνεχή, με πιο πρόσφατο αυτό που εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή του Ορνέ, οι οποίοι καλούνται να απομακρυνθούν προς το Χωρδάκι Αμαρίου.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ορνέ της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ορνέ απομακρυνθείτε προς #Χωρδάκι #Αμαρίου‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχώνℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Λίγο νωρίτερα, εστάλη μήνυμα για εκκένωση της Αγίας Γαλήνης. Κάτοικοι και επισκέπτες του δημοφιλούς τουριστικού θερέτρου έλαβαν εντολή εκκένωσης της περιοχής, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να κατευθυνούν προς το γειτονικό Τυμπάκι, στον νομό Ηρακλείου, ενώ όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, οι φλόγες απέχουν μόλις ένα χιλιόμετρο από τον οικισμό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Σητεία Λασιθίου. Σε εξέλιξη παραμένει επίσης και η φωτιά στο Πλωμάρι Μυτιλήνης, όπου τα ενεργά μέτωπα είναι δύο, τα οποία παρουσιάζουν σταδιακά καλύτερη εικόνα, αλλά ακόμα δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Καλύτερη είναι η εικόνα στη φωτιά στο Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στην Πάρο έχει οριοθετηθεί, ωστόσο υπάρχουν ακόμα ενεργές διάσπαρτες εστίες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή τους.

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