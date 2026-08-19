Ιός Δυτικού Νείλου: Σαράντα εφτά νέα κρούσματα, 4 νέοι θάνατοι την εβδομάδα μέχρι τις 19/8

Συνολικά, από την αρχή του 2026 μέχρι τις 19/8 έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Ιός Δυτικού Νείλου: Σαράντα εφτά νέα κρούσματα, 4 νέοι θάνατοι την εβδομάδα μέχρι τις 19/8
ΥΓΕΙΑ
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Σαράντα εφτά νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και τέσσερις νέοι θάνατοι, καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα (από 12-19/8), σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ.

Όπως αναφέρει η έκθεση, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Συνολικά, από την αρχή του 2026 μέχρι τις 19/8 έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι.

Σαράντα δύο ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 23 σε ΜΕΘ και ΜΑΦ.

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