Απίστευτες εικόνες: Καρχαρίες κυκλώνουν παραλία μετά το ξέβρασμα νεκρής φάλαινας - Βίντεο

Το κουφάρι της φάλαινας, βάρους περίπου 31 τόνων, προσέλκυσε μεγάλους λευκούς καρχαρίες στα ρηχά, με τις Αρχές να κλείνουν τις παραλίες και τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι μπορεί να παραμείνουν στην περιοχή για τουλάχιστον μία εβδομάδα

Ανθή Κουρεντζή

Απίστευτες εικόνες: Καρχαρίες κυκλώνουν παραλία μετά το ξέβρασμα νεκρής φάλαινας - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Ένα κουφάρι φαινας μήκους περίπου 13 μέτρων ξεβράστηκε στην παραλία City Beach του Περθ, προσελκύοντας μεγάλους λευκούς καρχαρίες κοντά στην ακτή.
  • Οι Αρχές έκλεισαν την παραλία και τις γειτονικές περιοχές, καθώς οι καρχαρίες πιθανότατα θα παραμείνουν για τουλάχιστον μία εβδομάδα λόγω της αποσύνθεσης της φάλαινας.
  • Η πρώτη προσπάθεια απομάκρυνσης της φάλαινας απέτυχε λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού, μετέπειτα όμως χρησιμοποιήθηκε γερανός για τη μεταφορά της σε χώρο υγειονομικής ταφής.
  • Οι παραλίες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα τμήματα του κουφαριού, καθώς τα υπολείμματα συνεχίζουν να προσελκύουν καρχαρίες.
  • Παρά τις προειδοποιήσεις, εκατοντάδες οικογένειες επισκέφτηκαν την περιοχή, ενώ ο δήμαρχος κάλεσε σε σεβασμό προς το νεκρό ζώο και ζήτησε να μην παρεμβαίνουν με drone.
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Ένα ασυνήθιστο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό θέαμα συγκέντρωσε εκατοντάδες ανθρώπους σε δημοφιλή παραλία του Περθ, στην Αυστραλία, όταν ένα τεράστιο κουφάρι φάλαινας μήκους περίπου 13 μέτρων ξεβράστηκε στην ακτή και προσέλκυσε μεγάλους λευκούς καρχαρίες σε απόσταση αναπνοής από την παραλία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην City Beach της Δυτικής Αυστραλίας, όπου πλήθος περίεργων επισκεπτών συγκεντρώθηκε για να δει από κοντά το τεράστιο θαλάσσιο θηλαστικό. Εναέρια πλάνα έδειξαν το κουφάρι να βρίσκεται στην άμμο, ενώ καρχαρίες κινούνταν στα ρηχά, πολύ κοντά στη στεριά.

Σύμφωνα με το ABC News Australia, η αποσύνθεση της φάλαινας προσέλκυσε αρκετούς καρχαρίες, ανάμεσά τους και μεγάλους λευκούς, με αποτέλεσμα οι Αρχές να προχωρήσουν στο κλείσιμο της City Beach αλλά και άλλων κοντινών παραλιών.

Οι καρχαρίες μπορεί να μείνουν για τουλάχιστον μία εβδομάδα

Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι ο κίνδυνος δεν θα εξαφανιστεί αμέσως.

Ο Culum Brown, επικεφαλής του Fish Lab του Macquarie University, ανέφερε ότι οι καρχαρίες είναι πιθανό να παραμείνουν στην περιοχή για τουλάχιστον μία εβδομάδα, καθώς έλκονται από τις οσμές και τα υγρά που απελευθερώνει το κουφάρι όσο αποσυντίθεται.

Τα σώματα των φαλαινών θεωρούνται μια από τις πιο πλούσιες πηγές τροφής στον ωκεανό, καθώς περιέχουν μεγάλες ποσότητες λίπους και ενέργειας, γεγονός που τις καθιστά ισχυρό «μαγνήτη» για μεγάλα αρπακτικά.

Απέτυχε η πρώτη προσπάθεια απομάκρυνσης

Η πρώτη επιχείρηση μετακίνησης της φάλαινας απέτυχε, καθώς τα συνεργεία δεν διέθεταν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να μεταφέρουν το ζώο, το βάρος του οποίου εκτιμάται στους 31 τόνους.

Στη συνέχεια επιστρατεύτηκε γερανός, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του κουφαριού και η μεταφορά του σε χώρο υγειονομικής ταφής.

Οι Αρχές ξεκαθάρισαν ότι οι παραλίες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να απομακρυνθεί κάθε τμήμα της φάλαινας, καθώς ακόμη και υπολείμματα του ζώου μπορεί να συνεχίσουν να προσελκύουν καρχαρίες πολύ κοντά στην ακτή.

Εκατοντάδες οικογένειες πήγαν να δουν το θέαμα

Παρά τις προειδοποιήσεις, εκατοντάδες οικογένειες επισκέφθηκαν την περιοχή τις επόμενες ημέρες για να δουν τόσο τη φάλαινα όσο και τους καρχαρίες.

Ο δήμαρχος Gary Mack απηύθυνε μάλιστα έκκληση στους χειριστές drone να μην πλησιάζουν ή παρεμβαίνουν στο κουφάρι.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα νεκρό ζώο που πρέπει να απομακρυνθεί με τον σωστό τρόπο και όσο το δυνατόν γρηγορότερα και όχι για «θέαμα» ή αντικείμενο παιχνιδιού.

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