Άδωνις Γεωργιάδης για Τσίπρα: Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε ανάρτηση για την επίσκεψή του στη Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιο Όρος.

Στην ανάρτηση, ο Τσίπρας περιέγραψε την επίσκεψη ως μια ευκαιρία για ιστορική, πολιτιστική και υπαρξιακή εμπειρία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε την ανάρτηση του Τσίπρα αναγνωρίζοντας ότι, παρά την αυτοπροσδιορισμένη άθεότητά του, εκφράζεται καλά.

Το σχόλιο του Γεωργιάδη έγινε δημόσια μέσω μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, και συγκεκριμένα στη Μονή Σίμωνος Πέτρας, σχολιάζει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη εμπειρία μιας επίσκεψης στο Άγιο Όρος.

«Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…»Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις.Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας.

Η ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος λίγο αργότερα επέλεξε να σχολιάσει τα όσα έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…»

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