Wall Street: Ανατροπή στο κλείσιμο της συνεδρίασης – Κέρδη για τους βασικούς δείκτες

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν οριακά υψηλότερα την Πέμπτη, ανατρέποντας τις ενδοσυνεδριακές απώλειες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Ανατροπή στο κλείσιμο της συνεδρίασης – Κέρδη για τους βασικούς δείκτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν με οριακά κέρδη, ανατρέποντας τις αρχικές απώλειες της συνεδρίασης.
  • Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας έδειξαν ανθεκτικότητα, με τις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας να υποχωρούν κάτω από τις εκτιμήσεις.
  • Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου έφτασε σε υψηλό 24 ετών, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της Fed για πιθανή παύση αυξήσεων επιτοκίων.
  • Ο ενεργειακός κλάδος υποστήριξε την άνοδο των δεικτών, με το πετρέλαιο Brent να ξεπερνά τα 102 δολάρια το βαρέλι λόγω ανάκλησης εξαγωγών από την Κίνα.
  • Η τεχνολογία παρουσίασε θετική πορεία, με σημαντικές αυξήσεις σε μετοχές όπως η Micron Technology και η Accenture μετά από ισχυρές προβλέψεις και ανακοινώσεις.
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Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη (Πέμπτη 2/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, παρά τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε νωρίτερα στη συνεδρίαση από τη νέα άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Οι μετοχές βρέθηκαν αρχικά υπό πίεση, καθώς τα νέα στοιχεία από την αμερικανική οικονομία έδειξαν ανθεκτική αγορά εργασίας και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν στις 197.000, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, ενώ τα στοιχεία για τη μεταποίηση έδειξαν άνοδο του κόστους εισροών.

Οι δείκτες

  • Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 20,51 μονάδων (+0,04%), στις 50.926,56 μονάδες.
  • Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 10,53 μονάδων (+0,04%), στις 26.871,59 μονάδες.
  • Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 14,91 μονάδων (+0,19%), στις 7.666,45 μονάδες.

Στο επίκεντρο ξανά οι αποδόσεις των ομολόγων

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινήθηκε νωρίτερα σε υψηλό 24 ετών, προκαλώντας νέες πιέσεις στις μετοχές. Το κλίμα βελτιώθηκε αργότερα, όταν οι αποδόσεις άρχισαν να αποκλιμακώνονται και ο αντιπρόεδρος της Fed Φίλιπ Τζέφερσον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παύσης στις αυξήσεις επιτοκίων.

Ενέργεια και τεχνολογία έδωσαν στήριξη

Ο ενεργειακός κλάδος ήταν ο ισχυρότερος του S&P 500, με άνοδο περίπου 1,9%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν έντονα υψηλότερα. Το Brent έκλεισε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, μετά την απόφαση της Κίνας να αναστείλει τις εξαγωγές καυσίμων.

Θετική ήταν και η εικόνα στην τεχνολογία. Η Micron Technology ενισχύθηκε περίπου 3% μετά τις ισχυρές προβλέψεις για τα έσοδά της, ενώ η Accenture κατέγραψε άλμα μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου προοπτικών για τη χρήση.

Η αγορά στρέφει πλέον την προσοχή της στα στοιχεία για την απασχόληση που ανακοινώνονται την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αναζητούν νέες ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve.

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