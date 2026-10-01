Κρήτη: Συνελήφθη 24χρονος για τα 770 δενδρύλλια κάνναβης στον Αποκόρωνα
Ο νεαρός εντοπίστηκε στον Αερολιμένα Ηρακλείου, όπου και συνελήφθη, ενώ όπως αναφέρουν οι Αρχές, φέρεται να είναι ο καλλιεργητής της μεγάλης φυτείας που είχε βρεθεί πριν λίγες ημέρες
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Στη σύλληψη ενός 24χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τη μεγάλη φυτεία κάνναβης που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες σε περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.
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