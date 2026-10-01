Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 30 ώρες που «βλέπει» το GFS - H πρόγνωση των Αμερικανών για την Ελλάδα

Snapshot Μια ραγδαία και βίαιη αλλαγή του καιρού αναμένεται με πολική κατάβαση που θα σαρώσει τα Βαλκάνια από την Παρασκευή το πρωί.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό στα νοτιοανατολικά και υψηλές πιέσεις στα βόρεια θα προκαλέσουν ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο, με ένταση θυέλλης το βράδυ της Παρασκευής.

Οι θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα θα πέσουν σε μονοψήφια επίπεδα, ενώ στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν οι πρώτες τοπικές παγωνιές το Σάββατο.

Παρόλο που ο αντικυκλώνας θα μειώσει τις βροχοπτώσεις και θα φέρει διαστήματα ηλιοφάνειας, η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη σε όλη τη χώρα.

Οι αρχές προειδοποιούν για προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων και καλούν τους πολίτες να προσαρμοστούν στις νέες χειμερινές θερμοκρασίες. Snapshot powered by AI

Ραγδαία και βίαιη ανατροπή του καιρικού σκηνικού προμηνύουν τα τελευταία στοιχεία από το πρωινό τρέξιμο (Run 00Z, 01/10) του αμερικανικού μοντέλου πρόγνωσης GFS.

Η χώρα, η οποία μέχρι πρότινος απολάμβανε ήπιες φθινοπωρινές συνθήκες, βρίσκεται πλέον στην τροχιά μιας εξπρές πολικής κατάβασης, η οποία αναμένεται να σαρώσει τα Βαλκάνια και να μετατρέψει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο σε δοκιμασία για τις αντοχές μας.

Σύμφωνα με τους χάρτες ανώτερης ατμόσφαιρας στα 850 hPa, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ενώ τα νότια τμήματα της χώρας και το Αιγαίο θα διατηρούν προσωρινά τις θερμές αέριες μάζες, ένα ισχυρό ψυχρό μέτωπο θα περάσει τα βόρεια σύνορα της χώρας.

Μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας, η καιρική βόμβα θα έχει εκραγεί: η δημιουργία ενός βαρομετρικού χαμηλού στα νοτιοανατολικά, σε συνδυασμό με υψηλές πιέσεις 1028 hPa στα βόρεια, θα λειτουργήσει ως «μέγγενη».

Αυτό το ατμοσφαιρικό κανάλι θα προκαλέσει σημαντική ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων στο Αιγαίο, οι οποίοι θα αγγίξουν επίπεδα θύελλας.Η κορύφωση του φαινομένου θα καταγραφεί τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες του Σαββάτου.

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε τσουχτερό κρύο στην επιφάνεια του εδάφους, με τις ελάχιστες θερμοκρασίες στις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας να πέφτουν σε μονοψήφια νούμερα, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν οι πρώτες τοπικές παγωνιές.

Το πρωί του Σαββάτου θα βρει το σύνολο της χώρας κάτω από το ψυχρό αποτύπωμα αυτής της εισβολής.

Αν και ο αντικυκλώνας που ακολουθεί θα περιορίσει τα φαινόμενα βροχοπτώσεων και θα προσφέρει διαστήματα ηλιοφάνειας, η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη παντού, καθιστώντας σαφές ότι το φθινόπωρο δήλωσε πλέον την παρουσία του με τον πιο δυναμικό τρόπο.

Οι αρχές συστήνουν προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις λόγω των ενισχυμένων ανέμων.

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