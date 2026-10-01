Βούλα: Καταγγελία για «ολιστικό γιατρό» που δεχόταν ασθενείς σε βίλα κι έκανε πλασμαφαιρέσεις

Snapshot Καταγγελία στη Βούλα αφορά άνδρα που παρουσιαζόταν ως «ολιστικός γιατρός» και δεχόταν ασθενείς σε κατοικία, προσφέροντας συνεδρίες πλασμαφαίρεσης με κόστος έως 6.000 ευρώ.

Η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι ο χώρος δεν είχε εμφανή σήμανση νόμιμου ιατρείου και ότι υπήρχαν μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τετράωρη «εξέταση» του οργανισμού.

Ο άνδρας αρνήθηκε ότι εκτελούσε ιατρικές πράξεις ή διέθετε μηχανήματα και χαρακτήρισε τη δραστηριότητά του «χόμπι».

Η καταγγέλλουσα συνδέει την περίπτωση με τις αποκαλύψεις μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και δηλώνει πρόθυμη να καταθέσει στις Αρχές.

Στοιχεία δείχνουν ότι ο ίδιος διατηρεί εταιρεία σχετική με ολιστικές θεραπείες χωρίς ενεργή δραστηριότητα. Snapshot powered by AI

Νέα καταγγελία για άνδρα που φέρεται να παρουσιαζόταν ως «ολιστικός γιατρός» και να δεχόταν ανθρώπους σε κατοικία στη Βούλα έφερε στο φως το Mega. Γυναίκα υποστηρίζει ότι ο σύζυγός της, αναζητώντας λύση σε χρόνια προβλήματα υγείας, επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο χώρο, όπου, όπως αναφέρει, του προτάθηκε μεταξύ άλλων συνεδρία πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με την ίδια, το κόστος που του αναφέρθηκε ήταν 6.000 ευρώ, ενώ του προτάθηκε ειδική τιμή 2.000 ευρώ ανά συνεδρία.

Η καταγγέλλουσα συνδέει την εμπειρία του συζύγου της με όσα ήρθαν στη δημοσιότητα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τις αναφορές που έγιναν για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, καθώς, όπως λέει, άκουσε ξανά όρους όπως «ολιστική ιατρική» και «πλασμαφαίρεση».

Ο άνδρας στον οποίο αναφέρεται η καταγγελία, πάντως, αρνείται ότι είχε μηχανήματα στην κατοικία του ή ότι πραγματοποιούσε τέτοιες πράξεις. Μιλώντας στο Mega, χαρακτήρισε τη σχετική δραστηριότητά του «χόμπι».

«Δεν είχε καμία ταμπέλα ότι πρόκειται για νόμιμο ιατρείο»

Όπως περιέγραψε η γυναίκα, ο σύζυγός της απευθύνθηκε στον συγκεκριμένο άνθρωπο προκειμένου να ζητήσει βοήθεια για προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε επί χρόνια.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο άνδρας παρουσιαζόταν ως ειδικός παθολόγος, ενώ ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση δεν είχε, όπως λέει, κάποια εμφανή σήμανση που να παραπέμπει σε ιατρείο.

«Λέω “τι γιατρός είναι;”. Μου λέει “ειδικός παθολόγος”. Δεν έχει καμία ταμπέλα, κάτι που να λέει ότι είναι νόμιμο ιατρείο. Του λέει “έχω φέρει κι ένα άλλο μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα”. Η συνεδρία στοιχίζει 6.000 ευρώ, αλλά εσένα θα σου πάρω 2.000 τη φορά», ανέφερε.

Η ίδια είπε ότι άρχισε να έχει αμφιβολίες όταν άκουσε από τον σύζυγό της όσα είχαν συμβεί κατά την επίσκεψή του.

«Του λέω “ρε παιδάκι μου, δεν στέκουν αυτά που λέει. Τι είναι αυτό; Θα σου καθαρίσει το αίμα μέσα σ’ ένα σπίτι; Τι είναι αυτό το πράγμα;”. Του είχε κάνει πλύση εγκεφάλου», υποστήριξε.

Τα μηχανήματα και η τετράωρη «εξέταση»

Η γυναίκα υποστήριξε ότι στους χώρους της κατοικίας υπήρχαν μηχανήματα, ενώ ένα από αυτά χρησιμοποιήθηκε κατά την πρώτη επίσκεψη του συζύγου της.

«Είχε μετατρέψει το σπίτι σε παράνομο ιατρείο. Τώρα έτσι το καταλάβαμε, τότε δεν το ξέραμε. Στα πίσω δωμάτια, δηλαδή, είχε μηχανήματα. Σε ένα από αυτά τα μηχανήματα έκατσε, του έβαλε ηλεκτρόδια στα χέρια, στο κεφάλι και, ξυπόλυτος, πατούσε σε κάτι μαγνήτες», ανέφερε.

Όπως είπε, ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε ότι επί τέσσερις ώρες «διάβαζε» τον οργανισμό του συζύγου της και στη συνέχεια του απέδωσε, μεταξύ άλλων, «παιδικά τραύματα», ενώ έκανε λόγο για «μολυσμένο» αίμα και «τοξίνες».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε αναφορά και σε μηχάνημα που παρουσιαζόταν ως μέσο για τον «καθαρισμό του αίματος».

«Του είπε, ναι, ότι καθαρίζει το αίμα. Δεν ξέραμε τότε ούτε τι κάνει ούτε για πλασμαφαίρεση είχαμε ιδέα. Μας είπε ότι είναι πάρα πολύ ακριβή αυτή η συνεδρία, ότι στοιχίζει 6.000 ευρώ, αλλά “εσένα θα σου πάρω 2.000 τη φορά”», είπε.

«Η κανονική ιατρική έχει πεθάνει»

Μετά απ' όσα της μετέφερε ο σύζυγός της, η γυναίκα αποφάσισε να επισκεφθεί και η ίδια τον χώρο. Όπως υποστήριξε, ούτε τότε διαπίστωσε κάποια εμφανή σήμανση που να παραπέμπει σε νόμιμο ιατρείο.

«Άρχισε να μας λέει ότι η κανονική ιατρική πλέον έχει πεθάνει και ότι οι γιατροί του μέλλοντος αντιμετωπίζουν τον ασθενή με ολιστικό τρόπο και πρώτα αντιμετωπίζουν την ψυχή και μετά το σώμα», ανέφερε.

Η ίδια είπε ότι είχε πλέον αφήσει πίσω της την υπόθεση, μέχρι που μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη άκουσε ξανά δημόσιες αναφορές σε «ολιστικούς γιατρούς», πλασμαφαίρεση και μηχανήματα που υποτίθεται ότι «διαβάζουν» τον οργανισμό.

«Τον είχα διαγράψει. Από τότε που πέθανε ο Μαζωνάκης πάθαμε όλοι σοκ και, όταν άρχισα κάθε μέρα να ακούω όλα αυτά που έκαναν όλοι αυτοί στο ιατρείο και όταν άκουσα “ολιστικός γιατρός”, ήταν λες και άναψαν λάμπες μέσα στο κεφάλι μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι τότε είχε θεωρήσει πως επρόκειτο κυρίως για προσπάθεια οικονομικού οφέλους, χωρίς, όπως λέει, να έχει αντιληφθεί τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των μηχανημάτων που περιγράφει.

«Τότε εγώ τον θεώρησα έναν απατεώνα, τσαρλατάνο, που ήθελε λεφτά, χωρίς να συνειδητοποιήσω την επικινδυνότητα της κατάστασης και αυτών των μηχανημάτων, το τι μπορούν να κάνουν σε άνθρωπο, γιατί δεν τα ήξερα. Αλλά τώρα που τα άκουσα, τώρα συνειδητοποίησα από τι γλίτωσα τον σύζυγό μου τότε», υποστήριξε. Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι στη διάθεση των Αρχών για να καταθέσει όσα γνωρίζει.

Τι απάντησε ο άνδρας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, τα τηλέφωνα επικοινωνίας ιστοσελίδας στην οποία ο ίδιος παρουσιαζόταν ως «ολιστικός γιατρός» δεν ήταν πλέον διαθέσιμα. Όταν τον προσέγγισαν άνθρωποι από το Mega και τον ρώτησαν εάν είχε μηχανήματα στην κατοικία του στη Βούλα και εάν δεχόταν εκεί ανθρώπους, αρνήθηκε τους σχετικούς ισχυρισμούς.

«Κάνετε λάθος. Δεν κάνω τέτοια, δεν έχω κάποιο μηχάνημα. Δεν ξέρω τι λέτε, ειλικρινά», απάντησε.

Στην ερώτηση εάν είναι «ολιστικός γιατρός», απάντησε: «Εγώ κάνω ένα χόμπι, διδάσκω σε ένα...».

Όταν ρωτήθηκε ποια μέθοδο χρησιμοποιεί, υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζει κάποια συγκεκριμένη πρακτική.

«Δεν έχω εγώ κάποια μέθοδο που μπορώ να πω. Κάποιος μου κάνει μια ερώτηση και συζητάμε, όπως κι εσείς μπορείτε να μου κάνετε μια ερώτηση και να σας απαντήσω», ανέφερε.

Τι είπε για το «διδακτορικό από τη Χονολουλού»

Οι δημοσιογράφοι του σταθμού αναφέρθηκαν και σε στοιχεία διαδικτυακού προφίλ, όπου γινόταν λόγος για διδακτορικό από τη Χονολουλού και για ολιστική προσέγγιση.

Στην ερώτηση εάν είναι «ολιστικός γιατρός με διδακτορικό από τη Χαβάη, από τη Χονολουλού», ο άνδρας απάντησε: «Αχ, μην μπλέξετε πάλι τη Χονολουλού».

Όταν οι δημοσιογράφοι του επισήμαναν ότι τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στο προφίλ του, εκείνος απάντησε πως δεν χρησιμοποιεί την ολιστική προσέγγιση.

«Το έχω κάνει για χόμπι. Το έκανα, και λοιπόν;», είπε χαρακτηριστικά.

Οι ερωτήσεις για τα χρήματα

Ο... χομπίστας «γιατρός» κληθείς να απαντήσει αν έπαιρνε λεφτά για να παρέχει τις «υπηρεσίες» του, είπε ότι όταν κάποιος του ζητά τη γνώμη του, απλώς του την εξέφραζε. Στην ερώτηση εάν δεχόταν ανθρώπους στην κατοικία του, απάντησε: «Μπορεί να έρθει κάποιος άνθρωπος στο σπίτι και να με ρωτήσει τη γνώμη μου. Κακό είναι αυτό;»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο όνομα του συγκεκριμένου προσώπου εμφανίζεται εταιρεία που συνδέεται με ολιστικές θεραπείες στα ανατολικά προάστια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, η συγκεκριμένη εταιρεία εμφανίζεται να υπάρχει στα εταιρικά στοιχεία, χωρίς να παρουσιάζει αντίστοιχη ενεργή δραστηριότητα.

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