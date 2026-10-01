Τραγωδία στο Λος Άντζελες: Συνετρίβη ιατρικό ελικόπτερο - Δύο νεκροί, δύο σοβαρά τραυματίες

Snapshot Ένα ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη ανοιχτά του νησιού Καταλίνα κοντά στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τετάρτης.

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ ένα πέμπτο άτομο αγνοείται.

Η συντριβή συνέβη λίγο μετά την απογείωση από το νησί Καταλίνα, περίπου στις 20:00 τοπική ώρα.

Το ελικόπτερο βρέθηκε βυθισμένο σε βάθος 73 μέτρων, 35 χιλιόμετρα από το Λος Άντζελες.

Το ελικόπτερο ανήκε πιθανότατα στην εταιρεία REACH Air Medical Services του Σακραμέντο, Καλιφόρνια. Snapshot powered by AI

Ένα ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη ανοιχτά του νησιού Καταλίνα κοντά στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματιστούν σοβαρά δύο ακόμη, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ένα πέμπτο άτομο αγνοείται.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ έλαβε αναφορές για την συντριβή του ελικοπτέρου στις 20.00 (τοπική ώρα, 06:00 ώρα Ελλάδος) λίγο μετά την απογείωσή του από το νησί Καταλίνα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο «X» η Τζάνις Χαν, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Κομητείας Λος Άντζελες.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Τζόναθαν Τόρες, επιβεβαίωσε ότι δύο άτομα έχασαν την ζωή τους, δύο άτομα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε τοπικά νοσοκομεία, ενώ ένα πέμπτο άτομο αγνοείται, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το ελικόπτερο βρέθηκε βυθισμένο σε βάθος 73 μέτρων στα ανοικτά το νησιού Καταλίνα, το οποίο βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα από την πόλη του Λος Άντζελες.

Το ελικόπτερο πιστεύεται ότι ανήκε στην εταιρεία REACH Air Medical Services του Σακραμέντο, στην Καλιφόρνια.