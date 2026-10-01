Τα κινεζικά αυτοκίνητα «πλημμυρίζουν» αθόρυβα την Ευρώπη

Νέα ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι οι εξαγωγές αυτοκινήτων από την Κίνα προς την ευρωπαϊκή αγορά τρέχουν αισθητά ταχύτερα από τις πραγματικές πωλήσεις.

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