Τα κινεζικά αυτοκίνητα «πλημμυρίζουν» αθόρυβα την Ευρώπη
Τα επίσημα στοιχεία των ταξινομήσεων ίσως δείχνουν μόνο τη μισή εικόνα για την κινεζική επέλαση στην Ευρώπη.
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Νέα ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι οι εξαγωγές αυτοκινήτων από την Κίνα προς την ευρωπαϊκή αγορά τρέχουν αισθητά ταχύτερα από τις πραγματικές πωλήσεις.
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