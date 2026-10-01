flydubai: Τα ερωτήματα για τον συγκυβερνήτη - Πώς έγινε η τρομοκρατική επίθεση

Snapshot Ο συγκυβερνήτης της πτήσης flydubai υπήκοος Ομάν, επιχείρησε αεροπειρατεία και τραυμάτισε σοβαρά τον κυβερνήτη με μαχαίρι.

Η Σαουδική Αραβία αρνείται να συνεργαστεί με την ισραηλινή Μοσάντ και διεξάγει δική της έρευνα για το περιστατικό.

Ισραηλινές υπηρεσίες θεωρούν τον συγκυβερνήτη «μοναχικό λύκο» χωρίς σαφή σύνδεση με τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά η έρευνα συνεχίζεται.

Ο κυβερνήτης, παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να καλέσει σε βοήθεια, αποτρέποντας την τραγωδία.

Επιβάτες και πιλότοι εκτός υπηρεσίας ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη και οδήγησαν στην έκτακτη προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία. Snapshot powered by AI

Ως τρομοκρατική επίθεση αντιμετωπίζει το Ισραήλ την απόπειρα αεροπειρατείας και συντριβής του αεροσκάφους της flybubai από τον συγκυβερνήτη, ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι τον κυβερνήτη.

Ωστόσο ακόμη υπάρχουν πολλά κενά στην ιστορία, την ψυχική υγεία και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη, ο οποίος φέρεται να είναι υπήκοος Ομάν. Αυτή τη στιγμή κρατείται από τις αρχές στη Σαουδική Αραβία, η οποία δεν συνεργάζεται με την ισραηλινή Μοσάντ.

Χθες έγινε γνωστό ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και προσωπικά ο αρχηγός της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα αναλαμβάνουν την διερεύνηση της υπόθεσης. Το Ριάντ, όμως, αρνήθηκε να μεταβεί ισραηλινό αεροσκάφος, ακόμη και χωρίς διακριτικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ για να παραλάβει τους Ισραηλινούς επιβάτες της πτήσης της flydubai.

Επιπλέον η Σαουδική Αραβία διεξάγει την δική της έρευνα και αρνήθηκε να συνεργαστεί με την ισραηλινή πλευρά. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, το Ριάντ φέρεται να φοβήθηκε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα χρησιμοποιήσει την υπόθεση προκειμένου να παρουσιάσει μία εικόνα επανέναρξης στις διμερείς σχέσεις Σαουδικής Αραβίας – Ισραήλ.

Πηγή κοντά στην βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας είπε στην ισραηλινή εφημερίδα ανέφερε: «Το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει ότι η εξομάλυνση των σχέσεων δεν μπορεί να επιβληθεί με το ζόρι». Η Σαουδική Αραβία δεν συμμετέχει στις Συμφωνίες του Αβραάμ και δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός επιβάτης Χαΐμ Λαζαρόβιτς της FlyDubai, φτάνει στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ. 30 Σεπτεμβρίου 2026. AP

Τα ερωτήματα και ποια σενάρια εξετάζονται

Ο συγκυβερνήτης ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία του. Η ισραηλινή πλευρά λαμβάνει πληροφορίες από το Ριάντ και από τους Ισραηλινούς που επέβαιναν στην πτήση.

Πηγές ανέφεραν στην Jerusalem Post ότι η Μοσάντ, η Σιν Μπετ, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) και το Υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ πιστεύουν ότι ο αεροπειρατής είναι «μοναχικός λύκος» και δεν ενεργούσε κατόπιν εντολών του Ιράν ή άλλης τρομοκρατικής οργάνωσης. Ωστόσο ακόμη δεν έχει αποκλειστεί η εμπλοκή τρίτου παράγοντα καθώς πρέπει να ερευνηθούν τα κίνητρα και παρελθόν του συγκυβερνήτη.

Αυτό που γνωρίζουν οι ισραηλινές αρχές είναι ότι ο δράστης έχει καταγωγή από το Ομάν και δεν εργαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην flydubai. Διερευνάται εάν είχε ριζοσπαστικοποιηθεί και από ποιους και αν είχε συνεργούς ή υποστήριξη από άλλους.

Επίσης χρειάζεται να απαντηθούν τα ερωτήματα σχετικά με τα σοβαρά ζητήματα ασφαλείας που προέκυψαν. Για παράδειγμα πώς ο άνδρας κατάφερε να γίνει συγκυβερνήτης χωρίς να έχει περάσει τους απαραίτητους ελέγχους που θα έδειχναν πρόβλημα στην συμπεριφορά του ή στην ψυχική του υγεία. Επιπλέον πώς του επιτράπηκε να πετάξει στο Τελ Αβίβ αφού εάν έχει διαβατήριο Ομάν θα έπρεπε να περάσει από πολύ αυστηρό έλεγχο από τις ισραηλινές αρχές.

Επιβάτες του αεροσκάφους flydubai φτάνουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ. 30 Σεπτεμβρίου 2026. ΑΡ

Πώς έγινε η τρομοκρατική επίθεση

Περίπου στις 09:30 σημαίνει συναγερμός στο Ισραήλ όταν η πτήση FZ1073 της flydubai από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ βρίσκεται στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας και εκπέμπει κωδικό «7500» και δηλώνει έχει καταληφθεί από αεροπειρατές. Αμέσως μετά χάνεται από τα ραντάρ.

Λίγα λεπτά μετά εμφανίζεται και πάλι στα ραντάρ. Παίρνει θέση με την μύτη προς το έδαφος και κάνει βουτιά 5.000 μέτρων. Λίγα λεπτά μετά σταθεροποιείται και ανεβαίνει σε ύψος. Τι έχει συμβεί; Ένα θαύμα, όπως λένε όσοι επέβαιναν στην πτήση αλλά και ειδικοί της αεροναυπηγικής.

Στο εσωτερικό του πιλοτηρίου ο Ινδός πιλότος Σμιτ Ματσάρ δέχεται άγρια επίθεση με μαχαίρι από τον συγκυβερνήτη του. Αν και βαριά τραυματισμένος καταφέρνει να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να καλέσει σε βοήθεια. Αυτή η κίνηση έσωσε το αεροσκάφος και δεκάδες ζωές.

Ο Τζος Μακ Κόνκεϊ, συνταγματάρχης ε.α. της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και γιατρός επειγόντων περιστατικών εξήγησε στο CNN ότι μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου τα πρωτόκολλα ασφαλείας άλλαξαν και η πόρτα του πιλοτηρίου έχει ενισχυθεί προκειμένου να ασφαλίζει και να αποτρέπει απόπειρες αεροπειρατείας.

«Μόνο αν κάποιος καταφέρει να την ανοίξει από μέσα, μπορείς να μπεις. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που καθιστούν το περιστατικό τόσο τρομερό: ο ίδιος ο πιλότος, αφού μαχαιρώθηκε και βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου, αιμορραγώντας αφειδώς, κατάφερε να τεντώσει το χέρι του προς τα πίσω και να ξεκλειδώσει την πόρτα, και στη συνέχεια ένας τυχαίος επιβάτης μπήκε τρέχοντας και ανέβασε το αεροσκάφος από μια τόσο απότομη πτώση. Είναι ένα θαύμα», είπε ο Τζος Μακ Κόνκεϊ.

Αμέσως στο πιλοτήριο μπαίνουν Ισραηλινοί και άλλοι επιβάτες. Βλέπουν τον συγκυβερνήτη να έχει ρίξει στο έδαφος τον Ινδό πιλότο και να τον μαχαιρώνει. Επεμβαίνουν και τον ακινητοποιούν. Τον δένουν με καλώδια και πλαστικές ταινίες. Ταυτόχρονα ένας από τους επιβάτες ο υδραυλικός Γιανίβ Χαγιούν και προλαβαίνει να τραβήξει πίσω τα χειριστήρια. Το αεροσκάφος αρχίζει να παίρνει πάλι ύψος.

«Αυτό που μας δυσκόλεψε ήταν ο ίδιος ο πιλότος. Είχε μαχαιρωθεί και βρισκόταν στην άλλη πλευρά της πόρτας», ανέφερε ο Χαγιούν στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος τον συνάντησε από κοντά. «Πήδηξα πίσω, άρπαξα τα χειριστήρια και άρχισα να τραβάω τις λαβές προς τα πίσω», εξήγησε ο Χαγιούν.

Σύμφωνα με ειδικούς της αεροναυπηγικής, κυριολεκτικά για δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε η τραγωδία αφού μετά από τόσο απότομη «βουτιά» το αεροσκάφος είχε ακόμη απόσταση από το έδαφος και υπήρξε χρόνος να πάρει ύψος και πάλι.

Ταυτόχρονα ο Ισραηλινός οδοντίατρος Σότα Μουσάεφ δίνει τις πρώτες βοήθειες στον Ινδό πιλότο και καταφέρνει να σταθεροποιήσει την αιμορραγία του με όποια μέσα είχε στη διάθεσή του εκείνη τη στιγμή. Τα καταφέρνει και τώρα ο πιλότος νοσηλεύεται στη Σαουδική Αραβία. Ταυτόχρονα στην πτήση βρίσκονταν πιλότοι εκτός υπηρεσίας οι οποίοι μπήκαν στο πιλοτήριο και τελικά προσγείωσαν εκτάκτως το αεροσκάφος στη Σαουδική Αραβία.

Ο οδοντίατρος Σότα Μουσάεφ

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