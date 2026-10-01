flydubai: Ήρωας οδοντίατρος έσωσε τον μαχαιρωμένο πιλότο – «Τα χέρια του ήταν κομμένα στα δύο»

Ένας υδραυλικός μπήκε μαζί με άλλους επιβάτες στο πιλοτήριο και κατάφερε να τραβήξει το πηδάλιο προκειμένου να μην συντριβεί το αεροσκάφος

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

flydubai: Ήρωας οδοντίατρος έσωσε τον μαχαιρωμένο πιλότο – «Τα χέρια του ήταν κομμένα στα δύο»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον Ιν πιλότο προσπαθώντας να συντρίψει το αεροσκάφος της flydubai.
  • Ισραηλινοί επιβάτες, μεταξύ των οποίων ένας οδοντίατρος, μπήκαν στο πιλοτήριο και ακινητοποίησαν τον επιτιθέμενο, σώζοντας τη ζωή του πιλότου.
  • Ο Ισραηλινός οδοντίατρος σταμάτησε την αιμορραγία του πιλότου και σταθεροποίησε την αρτηριακή του πίεση μέχρι την προσγείωση.
  • Μη υπηρετούντες πιλότοι, μεταξύ αυτών ένας Βρετανός, ανέλαβαν τον έλεγχο και προσγείωσαν με ασφάλεια το αεροσκάφος στη Σαουδική Αραβία.
  • Ο τραυματισμένος πιλότος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η κατάστασή του είναι σταθερή, ενώ βρίσκεται σε επαφή με την οικογένειά του.
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Νέες πληροφορίες για τα πρόσωπα που απέτρεψαν την τραγωδία με το αεροσκάφος της flydubai έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε και μαχαίρωσε τον Ινδό πιλότο επιδίωκε να συντρίψει στο έδαφος το αεροσκάφος.

Ωστόσο Ισραηλινοί επιβάτες άκουσαν φωνές και εισέβαλαν στο πιλοτήριο και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Η λεπτομέρεια που τους έσωσε τη ζωή ήταν ότι ο πιλότος πριν λιποθυμήσει κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να καλέσει σε βοήθεια.

Ανάμεσα σε αυτούς που μπήκαν στο κοκ πιτ για να βοηθήσουν ήταν ένας Ισραηλινός οδοντίατρος ο οποίος ταξίδευε από την Κίνα πίσω στο Τελ Αβίβ. Ο Σότα Μουσάεφ είπε ότι μόλις μπήκε στο πιλοτήριο είδε τον συγκυβερνήτη να βρίσκεται πάνω από τον πιλότο και να τον μαχαιρώνει. Τότε έσπευσε να βοηθήσει τον Ινδό πιλότο καθώς φοβήθηκε ότι θα πεθάνει.

«Όταν άκουσα τις κραυγές, μετά από 10 δευτερόλεπτα έτρεξα — δεν περίμενα», είπε ο Μουσάεφ στην ιστοσελίδα κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ. «Όταν μπήκα στο πιλοτήριο, ο πιλότος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, με έντονη αιμορραγία, κυρίως από το κεφάλι του».

«Ήταν γεμάτος κοψίματα, στο κεφάλι, στα χέρια, τα οποία ήταν σχεδόν κομμένα στα δύο… Είχε χάσει πολύ αίμα και βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση. Πιστεύω ότι αν περιμέναμε έστω και λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, θα τον είχαμε χάσει. Η αρτηριακή του πίεση είχε πέσει κατακόρυφα, ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και υπήρχε αίμα παντού», ανέφερε ο Ισραηλινός οδοντίατρος.

«Ήμουν ο μόνος γιατρός στο αεροπλάνο και τελικά κατάφερα να σταματήσω την αιμορραγία και να σταθεροποιήσω την αρτηριακή του πίεση», εξήγησε ο Μουσάεφ.

Επίσης δήλωσε στο CNN ότι βοήθησε τους άλλους επιβάτες να ακινητοποιήσουν τον πιλότο και τον έδεσε με καλώδια και πλαστικές ταινίες. Στη συνέχεια, άλλα μέλη του πληρώματος σταθεροποίησαν την κάθοδο του αεροσκάφους και το προσγείωσαν με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.

«Ήταν πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά μαζί με μερικούς γενναίους επιβάτες του αεροπλάνου καταφέραμε να αποτρέψουμε μια κατάσταση που παραλίγο να καταλήξει σε καταστροφή. Τώρα το μόνο που θέλω είναι να πάω σπίτι και να αγκαλιάσω τα παιδιά μου», είπε ο οδοντίατρος.

Μεταξύ αυτών που παρενέβησαν ήταν ένας Βρετανός πιλότος που δεν ήταν σε υπηρεσία, σύμφωνα με έναν επιβάτη, τον Άλμογκ Ιτάλι. Ο Ιτάλι εξήγησε το αεροσκάφος μετέφερε δύο πιλότους που επρόκειτο να πετάξουν την επόμενη πτήση από Τελ Αβίβ. «Οι πιλότοι που ανέλαβαν τον έλεγχο είναι Ευρωπαίοι, ένας από τους οποίους Βρετανός, οι οποίοι μπήκαν στο πιλοτήριο και ανέβασαν το αεροσκάφος, τράβηξαν το πηδάλιο, σταθεροποίησαν το αεροπλάνο και μας προσγείωσαν στη Σαουδική Αραβία», δήλωσε ο Ιτάλι στο BBC.

Άλλες αναφορές υποδείκνυαν ότι οι πιλότοι που δεν ήταν σε υπηρεσία προέρχονταν από τη Νότια Αφρική ή τη Νέα Ζηλανδία.Τα ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πιλότος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη Σαουδική Αραβία. Ινδοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και βρίσκεται σε επαφή με την σύζυγό του και τα δύο παιδιά του που ζουν στο Ντουμπάι.

«Άρπαξα τα χειριστήρια και άρχισα να τραβάω τις λαβές προς τα πίσω»

Ένας ακόμη επιβάτης που μπήκε στο πιλοτήριο για να βοηθήσει ήταν ο υδραυλικός Γιανίβ Χαγιούν. «Αυτό που μας δυσκόλεψε ήταν ο ίδιος ο πιλότος. Είχε μαχαιρωθεί και βρισκόταν στην άλλη πλευρά της πόρτας», ανέφερε ο Χαγιούν. Ο υδραυλικός συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του περιέγραψε την περιπέτεια που έζησε.

Ανέφερε ότι την ώρα που οι επιβάτες πάλευαν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη «πήδηξα πίσω, άρπαξα τα χειριστήρια και άρχισα να τραβάω τις λαβές προς τα πίσω», όπως είχε δει να κάνουν σε ταινίες. Στη συνέχεια ανέλαβαν άλλα μέλη του πληρώματος να βοηθήσουν και να προσγειώσουν το αεροσκάφος.

«Χωρίς εσένα θα μπορούσε να ήταν ακόμη μία 11η Σεπτεμβρίου», του είπε ο Νετανιάχου.

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