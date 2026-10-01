Τζιμ Κάρεϊ: Παντρεύτηκε κρυφά την 32χρονη Μιν Αχ σε ιδιωτική τελετή στο Λος Άντζελες

Snapshot Ο Τζιμ Κάρεϊ παντρεύτηκε κρυφά την 32χρονη σύντροφό του Μιν Αχ σε ιδιωτική τελετή στο Λος Άντζελες.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έγινε πριν επτά μήνες στα βραβεία César στη Γαλλία, όπου ο Κάρεϊ εκφράστηκε τρυφερά για τη Μιν Αχ.

Η σχέση τους κρατάει αρκετά χρόνια, παρότι έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μόλις φέτος.

Ο Κάρεϊ έχει επιλέξει να διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και έχει εκφράσει την προτίμησή του για ήσυχη ζωή.

Πριν από τη Μιν Αχ, ο Κάρεϊ είχε δύο γάμους και μια σχέση που έγινε γνωστή το 2019 με την ηθοποιό Τζίντζερ Γκονζάγκα. Snapshot powered by AI

Την 32χρονη σύντροφό του Μιν Αχ παντρεύτηκε ο Τζιμ Κάρεϊ, επτά μήνες μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί των βραβείων César στη Γαλλία.

Ο 64χρονος πρωταγωνιστής του «Bruce Almighty» επιβεβαίωσε την είδηση στο PEOPLE την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, επισφραγίζοντας έτσι μια σχέση που, όπως φαίνεται, μετρά ήδη αρκετά χρόνια.

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ζευγαριού έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο Τζιμ Κάρεϊ και η Μιν Αχ φωτογραφήθηκαν μαζί στα βραβεία César. Εκείνη τη βραδιά, μάλιστα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σύντροφό του με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια.

«Η υπέροχη σύντροφός μου, Μιν Αχ»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, την οποία εκφώνησε εξ ολοκλήρου στα γαλλικά, ο Τζιμ Κάρεϊ ευχαρίστησε την οικογένειά του, την κόρη του Τζέιν και τον εγγονό του Τζάκσον, πριν απευθυνθεί στη Μιν Αχ.

Την αποκάλεσε «sublime companion», δηλαδή την «υπέροχη σύντροφό» του, και της είπε δημόσια «σ' αγαπώ», ενώ το κοινό χειροκροτούσε.

Ο Τζιμ Κάρεϊ είχε επίσης αναφερθεί στον πατέρα του, Πέρσι Τζόζεφ Κάρεϊ, τον οποίο ευχαρίστησε για όσα του δίδαξε σχετικά με την αγάπη, τη γενναιοδωρία και το γέλιο.

Η σχέση τους κρατά περισσότερο απ' όσο γνώριζε το κοινό

Παρότι η σχέση τους έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μόλις φέτος, οι δυο τους φαίνεται πως είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια.

Φωτογραφίες που είχαν δημοσιευτεί τον Φεβρουάριο του 2022 τους είχαν καταγράψει να αποχωρούν μαζί από φιλανθρωπική κωμική βραδιά που είχε διοργανώσει ο Τζαντ Άπατοου στο Λος Άντζελες.

Ο Τζιμ Κάρεϊ, άλλωστε, έχει επιλέξει εδώ και χρόνια να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Μου αρέσει η ήσυχη ζωή μου»

Σε συνέντευξή του τον Απρίλιο του 2022, με αφορμή την ταινία «Sonic the Hedgehog 2», ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για την ανάγκη του να απομακρυνθεί από τη δημοσιότητα και να απολαύσει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα.

Είχε μάλιστα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την υποκριτική, εξηγώντας πως θα συνέχιζε μόνο αν ερχόταν ένας ρόλος που θα θεωρούσε πραγματικά σημαντικό.

«Μου αρέσει πολύ η ήσυχη ζωή μου», είχε πει, αναφερόμενος παράλληλα στην αγάπη του για τη ζωγραφική, την πνευματική του ζωή και τον χρόνο με την οικογένειά του.

Οι προηγούμενες σχέσεις και οι δύο γάμοι του

Πριν από τη Μιν Αχ, ο Τζιμ Κάρεϊ είχε σχέση με την ηθοποιό Τζίντζερ Γκονζάγκα, συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «Kidding».

Οι δυο τους είχαν κάνει την πρώτη τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Ιανουάριο του 2019, σε εκδήλωση για τις Χρυσές Σφαίρες στο West Hollywood. Εκπρόσωπος του Κάρεϊ είχε τότε επιβεβαιώσει ότι ήταν ζευγάρι.

Η σχέση τους, ωστόσο, δεν κράτησε πολύ και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς έγινε γνωστό ότι είχαν χωρίσει.

Ο Τζιμ Κάρεϊ έχει παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν. Ο πρώτος του γάμος ήταν με τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Dumb and Dumber», Λόρεν Χόλι, από το 1996 έως το 1997. Προηγουμένως, από το 1987 έως το 1995, ήταν παντρεμένος με τη Μελίσα Γόμερ, με την οποία απέκτησε την κόρη του, Τζέιν.

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